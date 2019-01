Anche l’OverBugLine Rugby Codroipo sposa la causa di Admo Fvg

Condividi:





CODROIPO – Dopo la pausa natalizia l’OverBugLine Rugby Codroipo riprende l’attività martedì 8 gennaio con gli allenamenti di tutte le categorie negli impianti di Goricizza. Il 2019 porta come novità la collaborazione con la Rugby Udine Fvg per la categoria Under 14. Di fatto le due formazioni di coetanei, quella di Codroipo e quella di Udine, lavorano assieme già dalle ultime settimane del vecchio anno, ma ora si dovrebbero iniziare a vedere i frutti di una partnership nata per alzare la qualità degli allenamenti. Avendo a disposizione un gruppo più numeroso con il quale interagire, i tecnici potranno impostare un lavoro senza dubbio più proficuo.

Nel frattempo continua il Progetto Scuola con interventi che il club del direttore tecnico Riccardo Sironi effettua nelle scuole elementari e medie del Medio Friuli ed anche il Progetto Motricità, dedicato ai bambini dai 2 ai 5 anni, mentre è già in cantiere la quinta edizione del Trofeo Città di Codroipo, dedicato alle categorie del Minirugby e dell’Under 14, in programma l’1 e 2 giugno al campo di Goricizza (Under 14) e allo stadio comunale di Codroipo (Minirugby). L’anno scorso la kermesse, che è già la più grande in regione tra quelle dedicate al Minirugby, ebbe oltre 1000 atleti iscritti, provenienti dall’Italia e dall’estero. Quest’anno si punta a ritoccare ulteriormente il record.

“Riprenderà anche la nostra attività con gli atleti Special Olympics, ragazzi ed adulti con disabilità intellettive, che ogni mercoledì si allenano con i nostri atleti normodotati, al campo o in palestra a seconda del meteo – racconta il presidente Susana Greggio – L’obbiettivo è di partecipare alla nostra terza Olimpiade. L’ultima, importante novità di questo scorcio di stagione è la nuova partnership sancita con Admo Fvg. L’OverBugLine è entrato infatti nella squadra dei testimonial sportivi dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo, che organizzerà delle serate informative dedicate alle famiglie del club. Le nuove maglie con il logo Admo Fvg hanno esordito addosso ai giovani rugbysti di Codroipo sul campo dello stadio Monigo di Treviso, uno dei templi della pallovale nazionale. I minirugger friulani hanno accompagnato l’ingresso in campo dei giocatori di Benetton e Zebre prima del fischio d’inizio del “Derby d’Italia” e giocando una partitella amichevole nell’intervallo del match.