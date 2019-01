Barcis, escursionista 57enne ferito sul Grava Piana

Condividi:





BARCIS – La stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Maniago è intervenuta con quindici tecnici su chiamata della SORES/NUE112 giunta in stazione poco dopo le 17 del 3 gennaio.

La richiesta è arrivata da due escursionisti di Vittorio Veneto che erano partiti dall’Alpago per raggiungere Forcella Grava Piana.

A causa della stanchezza di uno dei due hanno deciso di rientrare dalla suddetta forcèlla per il sentiero 972 e raggiungere Barcis. Uno dei due, L. D., cinquantasettenne di Vittorio Veneto, è scivolato sul ghiaccio rimanendo impigliato con il rampone in un pino mugo, procurandosi una probabile frattura al ginocchio e una forte distorsione alla caviglia che gli ha impedito di proseguire in sicurezza.

L’infortunio è avvenuto ad una quota di 1400 metri, dove la temperatura era di 13 gradi sottozero con folate di vento.

Le squadre di terra sono partite subito a piedi per raggiungerlo ma nel frattempo si è riusciti a far intervenire l’elisoccorso abilitato al volo notturno, che ha recuperato entrambi gli escursionisti con il verricello intorno alle 20. L’intervento si è concluso intorno alle 21.