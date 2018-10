Ein Prosit, dal 18 al 21enogastronomia di qualità

Condividi:





TARVISIO – Nel terzo week-end di ottobre, il Tarvisiano celebra il ventennale di Ein Prosit, uno dei più importanti eventi enogastronomici italiani dedicato all’alta gastronomia e ai prodotti del Friuli Venezia Giulia, d’Italia e delle vicine Austria e Slovenia.

Da giovedì 18 a domenica 21 ottobre, winelovers, appassionati di gastronomia, turisti e curiosi in genere potranno scegliere tra un centinaio di eventi messi a disposizione dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo che spaziano dalle degustazioni guidate ai laboratori dei sapori, dalle cene con cuochi stellati alla tradizionale mostra assaggio nelle sale di Palazzo Veneziano a Malborghetto.

Ein Prosit riassume in sé le eccellenze regionali enogastronomiche, ma al contempo è manifestazione aperta alle contaminazioni provenienti dalle nazioni confinanti. E “Contaminazioni” è proprio il tema di questa XX edizione: una rassegna che va oltre i confini nazionali, dove le tipicità locali si incontrano e si intrecciano all’insegna di un trionfo dell’enogastronomia in senso stretto.

La Mostra Assaggio di sabato 20 e domenica 21 consentirà di testare pregiati formaggi, oli di oliva extravergine, salumi, marmellate e confetture, cioccolato, birre e molti altri prodotti. Durante l’intero evento vi saranno moltissimi momenti dedicati all’abbinamento cibo-vino con cene curate da ben 27 chef per un totale di 29 stelle Michelin che valorizzeranno i vitigni autoctoni e la cucina locale e nazionale.

Ein Prosit, grazie alla ricchezza degli eventi organizzati al suo interno, si conferma come uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico e più importanti dell’anno che ha come obiettivo principale la valorizzazione non solo del Tarvisiano, ma dell’intera Regione e, più in generale, del made in Italy enogastronomico.

Antonio Lodedo