Famiglia torna dal Friuli in Macedonia per nozze, uccisi

epa06297364 Macedonian police officers secure the voting place in primary school during second round of local elections in Skopje, The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), 29 October 2017. The ruling Social-Democratic Union of Macedonia (SDSM) has proclaimed that it has gained most of the municipalities at the local elections after the second round of voting but the conservative oppositions VMRO-DPMNE refused to accept the results blaming the Government for organizing 'mafia style' elections and vowed for immediate early parliamentary elections. Former prime minister Gruevski, leader of VMRO-DPMNE, alleged that the state police was brutally engaged for ruling Social-Democrats. 'Macedonia was raped today', Gruevski said claiming that his party documented many acts of bribes, intimidation and violence. EPA/GEORGI LICOVSKI

FVG – Una famiglia macedone di etnia albanese da tempo residente a Sacile, composta da padre, madre e figlia adolescente è stata sterminata nel sonno a colpi di pistola nell’abitazione natale a Debar, dove era tornata in occasione di un matrimonio. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto. La famiglia avrebbe almeno un’altra figlia, più grande, che era rimasta in Italia. Le vittime sono Amid Pocesta, di 55 anni, la moglie Nazmije, 53 anni, e la figlia Anila, di 14 anni, trovate senza vita nelle rispettive camere da letto da un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. Alcuni media locali ritengono che le indagini della polizia sarebbero concentrate sulla cerchia dei familiari e che sarebbero già state compiute varie perquisizioni. In particolare, la polizia starebbe cercando un parente stretto della famiglia con il quale i Pocesta avrebbero avuto una lite per questioni di confini di proprietà e che sarebbe scomparso. Foto Ansa. macedonia omicidio