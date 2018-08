Federalberghi: bene Ferragosto, meno turisti a luglio

Condividi:





FVG – Bilancio estivo in chiaroscuro, finora, per le strutture ricettive del Friuli Venezia Giulia. A fronte di un periodo di Ferragosto da “tutto esaurito” ovunque, a luglio i riscontri non sono stati positivi.

Lo afferma Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg, analizzando i primi mesi dell’estate 2018. “A luglio – osserva Schneider – tanto in montagna quanto al mare, i numeri sono stati un po’ lontani da quelli dello scorso anno. Vedremo come andrà settembre ma, in assenza di dati ufficiali, la sensazione è che non ci saranno gli stessi risultati del 2017”.

“A rialzare l’asticella è stato il periodo ferragostano quando – sottolinea – si è registrato il tutto esaurito ovunque, andando anche in overbooking. Da Lignano a Tarvisio, le strutture ricettive hanno beneficiato di un ottimo afflusso di turisti. Peccato per la flessione del mese precedente, che ha toccato in generale tutte le aree della regione”.

Oltre al meteo, a frenare presenze e arrivi anche i viaggi all’estero.