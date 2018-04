Imoco, sabato 7 al Palaverde gara 2 con Scandicci

Condividi:





CONEGLIANO (TV) – Dopo la missione vincente di Kazan, dove le Pantere hanno colto la grande qualificazione alla Final Four di Bucarest (5/6 maggio) per la Champions League, da oggi si torna il palestra per preparare gara2 di semifinale del campionato italiano contro la Savino del Bene Scandicci, che si gioca sabato 7, alle 20.30 al Palaverde che si preannuncia gremito da un grande pubblico.

Prevendita attiva on line su www.imocovolley.it (sezione biglietteria) fino alle 20.30 e dalle 16 alle 18.30 al Palaverde, uffici Imoco Volley sul retro. DOMANI casse aperte con biglietti ancora disponibili alle casse del Palaverde dalle 19.00.

MEDIA

Diretta televisiva su Rai Sport HD (57 digitale terrestre e 227 del satellite), diretta radiofonica su Radio Conegliano (90.6 mhz e www.radioconegliano.it), differita martedì alle 21.00 su Eden Tv (canale 86 ddt). Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Fb e Instangram di Imoco Volley.

PRECEDENTI

2-1 in stagione, con tutte vittorie esterne: prima del 3-0 dell’Imoco a Firenze in gara1 in regular season l’Imoco vinse 3-1 in Toscana, Scandicci 3-0 al Palaverde. In totale i precedenti vedono in vantaggio Conegliano 6-3.

IL CALENDARIO

sabato 31 marzo ore 20.30 (Mandela Forum Firenze) Scandicci-Imoco 0-3

sabato 7 aprile ore 20.30 Palaverde gara2

martedì 10 aprile ore 20.30 (PalaTerme Montecatini) gara3

venerdì 13 aprile ore 20.30 Palaverde gara4 eventuale

mercoledì 18 aprile ore 20.30 ( Mandela Forum Firenze) gara5 eventuale

DICHIARAZIONI ASIA WOLOSZ, CAPITANA IMOCOVOLLEY

“Siamo molto soddisfatte per aver conquistato la partecipazione alle Final Four di Champions, è stato un bel cammino partito dalle qualificazioni e avercela fatta è un grande risultato. Mercoledì secondo me non abbiamo giocato benissimo, possiamo fare molto di più, ma è positivo aver vinto pur non giocando al massimo contro una squadra forte come Kazan. Vuol dire che il gruppo è solido e che siamo in un bel periodo”.

“Ora ci concentriamo sul campionato italiano, sappiamo che Scandicci verrà al Palaverde per ribaltare il risultato di gara1 e certamente giocherà una grande partita. Sabato siamo state brave a metterle sotto nei momenti che contavano, ma una squadra con attaccanti come Haak e De La Cruz, con centrali forti e gente esperta come Bosetti e Arrighetti, non mollerà di certo dopo una gara andata male, anzi saranno in vena di riscatto per fare una grande partita!

In questa settimana loro hanno potuto prepararsi bene per gara2, noi invece abbiamo giocato e viaggiato, saremo più stanche? Bah, quando si vince la stanchezza si sente poco, e poi, mettiamola così, noi abbiamo tenuto il ritmo-partita e inoltre avremo l’appoggio dei nostri super tifosi, quindi non credo che questo aspetto sarà decisivo.

Per chiudere – continua Wolosz – volevo fare le condoglianze a nome della squadra a Daniele e a Monica, ovviamente non abbiamo fatto festa dopo la qualificazione alle F4 perchè ci è arrivata subito dopo la brutta notizia. Quello che possiamo fare è stare loro vicino e domani vincere per dedicare il risultato a Daniele e Monica (che oggi pomeriggio torneranno all’allenamento dopo il funerale di stamattina a Foligno, ndr).”