Regionali Fvg, ammessi 4 candidati a Governatore

Condividi:





FVG – Sono quattro i candidati ammessi alla corsa per la presidenza della Regione Fvg. A sfidarsi alle urne il prossimo 29 aprile saranno Alessandro Fraleoni Morgera, Sergio Bolzonello, Massimiliano Fedriga e Sergio Cecotti.

Undici, in totale, le liste in loro sostegno. Secondo quanto riporta il sito della Regione Fvg, la candidatura di Isa Dorigo, che si presentava con la lista Acuile dal Friul – Aquila del Friuli, non è stata ammessa.

All’ufficio elettorale della Regione erano state depositate 12 liste a sostegno di 5 candidati presidenti.

Per partecipare alla tornata elettorale, liste e candidati dovevano però attendere il via libera del servizio elettorale regionale, a cui spetta valutare l’ammissibilità.

Rimangono quindi in corsa: Fraleoni Morgera sostenuto dal M5s; Sergio Bolzonello con Cittadini per Bolzonello presidente, Slovenska Skupnost, Pd, Open-Sinistra Fvg; Fedriga con Fi Berlusconi per Fedriga, Lega Nord, Fdi-An , Autonomia Responsabile e Progetto Fvg; Sergio Cecotti con Patto per l’Autonomia.