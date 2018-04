Fedriga nuovo presidente Fvg (57%). Male M5S. Le dichiarazioni

Condividi:





FVG – Massimiliano Fedriga (centrodestra) è il nuovo presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con oltre il 57% dei voti. Sergio Bolzonello (centrosinistra) si è fermato al 26,80, Alessandro Fraleoni Morgera al 11,68% e Sergio Cecotti al 4,35. All’appello mancano poche sezioni).

SEGUI LO SPOGLIO IN DIRETTA

L’affluenza definitiva alle urne rilevata alle 23 per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia è stata del 49,6%. I dati sono forniti dal Servizio elettorale della Regione Autonoma del Fvg.

Intanto, Michele Leon è stato confermato sindaco di San Giorgio della Rinchivelda, avendo raggiunto il quorum (era l’unico candidato), già alle 19.

Dichiarazioni: “Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo”. Lo scrive il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga in un post su Facebook.

“Dopo i Molisani, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il PD per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. GRAZIE!!!!! #andiamoagovernare io sono pronto!”. Così su twitter il leader della Lega Matteo Salvini, che pubblica la foto di una carta del 2 di picche dentro la sabbia su una spiaggia.

“Il risultato delle elezioni regionali certamente non ci soddisfa, ma quelli che davano per morto il Pd e il centrosinistra si sono sbagliati”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, commentando l’esito del voto in Friuli Venezia Giulia.

Secondo Spitaleri “le urne oggi ci consegnano una regione a trazione puramente leghista, in cui il partito di Salvini raggiunge livelli di consenso molto alti, relegando le forze moderate del centrodestra a un ruolo marginale. Anche in Fvg, come nel resto del Paese e in Europa, soffia un vento di destra che ci preoccupa, ma che testimonia una chiara indicazione dell’elettorato, che rispettiamo”.

“Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto, io ora starò all’opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni”. Lo rende noto Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alla presidenza del Friuli Venezia Giulia, dopo aver contattato il candidato del centrodestra.

“Non siamo stati capaci di spiegare in modo adeguato le nostre proposte ai cittadini del Friuli Venezia Giulia ma ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia dandoci il proprio voto. Si tratta di una sconfitta di cui prendere atto, ma è sempre dalle sconfitte più brucianti che si apprendono le lezioni più importanti. Da qui ripartiamo quindi con maggiore determinazione. Ringraziamo portavoce e attivisti per il lavoro svolto negli ultimi due mesi di campagna elettorale” Lo afferma Alessandro Fraleoni Morgera, candidato del M5S alla presidenza della Regione Fvg.

“Un dato risulta evidente” dichiara la coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino. “E cioè che tutti i candidati, tutti gli iscritti e i simpatizzanti, hanno svolto un lavoro minuzioso e capillare sull’intero territorio regionale che ci ha permesso di raggiungere un risultato del quale dobbiamo essere massimamente orgogliosi.

Alla fine dello scrutinio per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, Forza Italia si è confermata secondo partito della coalizione di centrodestra, con un’affermazione uniforme su tutto il territorio”.