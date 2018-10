Riparte l’attività della squadra di rugby Special Olympics del Friuli Venezia Giulia

Condividi:





CODROIPO – L’OverBugLine Rugby Codroipo è sempre più impegnato nell’attività con gli atleti Special Olympics. Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 sul rettangolo di Goricizza (ma in caso di maltempo c’è la palestra, messa a disposizione dall’amministrazione comunale), sede del club che ha portato la pallovale nel Medio Friuli, scende in campo per l’allenamento un gruppo misto di giocatori con disabilità intellettive e normodotati. “Aiutare e sostenere il prossimo è uno dei principi cardine del nostro club e del mondo del rugby in generale – spiega il coordinatore tecnico, Riccardo Sironi – così, visto che condividevamo gli stessi valori ed obbiettivi qualche tempo fa è iniziata la nostra collaborazione con l’Associazione La Pannocchia di Codroipo, una realtà molto attiva nel mondo della disabilità”

E’ nata così la Obl Special Rugby Fvg, una rappresentativa regionale di atleti Special Olympics. “Abbiamo partecipato a due edizioni dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, nel 2017 a Biella e quest’anno a Montecatini. Stiamo formando ed allenando la squadra anche per il 2019″

“Devo dire – conclude Sironi – che i risultati di queste prime tre stagioni sono stati più che lusinghieri. Gli operatori de La Pannocchia notano un netto miglioramento della parte motoria dei nostri Special, tanto che ora vogliamo allargare la rosa.”

Il progetto dell’OverBugLine Codroipo è aperto a tutta la regione e a tutte le realtà dell’associazionismo, sportivo e non, che operano nel mondo Special Olympics. Per info e iscrizioni: 334 6571714. overbuglinerugby@gmail.com