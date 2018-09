Rugby femminile, una formazione Under 14 regionale potrebbe giocare a Codroipo

Condividi:





CODROIPO – Il rugby femminile è in continua espansione anche in territori che non vantano una grande tradizione come il Friuli Venezia Giulia. I numeri delle praticanti, però, sono ancora esigui, visto e considerato anche il fatto che che una squadra di rugby si compone di 15 elementi e che per affrontare un campionato ne servono almeno trenta. In pratica con tre squadre di basket se ne fa una di rugby. A livello femminile per ovviare all’inconveniente la Federazione ha promosso fortemente il rugby a sette, ma anche qui, in alcune regioni come la nostra, per poter mettere insieme una formazione competitiva bisogna consorziarsi. Con questo obbiettivo un gruppo di società friulgiuliane, tra le quali OverBugLine Codroipo, Maniago, Sile – Azzano Decimo, Monfalcone, Trieste e Udine, si è ritrovato attorno ad un progetto, quello di far confluire tutte le atlete della categoria Under 14 in un unico team,che, vista anche la posizione baricentrica, dovrebbe avere come epicentro Codroipo. Il programma della nascitura formazione sarà reso noto nelle prossime settimane. Nel frattempo l’OverBugLine Codroipo, la società di riferimento per la pallovale nel Medio Friuli, ha riaperto i battenti dopo la breve pausa estiva. L’attività è cominciata con il ritiro pre stagione delle formazioni Under 12 e Under 14, protagoniste dal 29 agosto al primo settembre, di un interessante soggiorno sportivo negli impianti del Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro, durante il quale i ragazzi, guidati dal direttore tecnico Riccardo Sironi e dagli altri educatori del club, si sono cimentati in varie discipline sportive. Gli allenamenti sono riprese ufficialmente martedì 11 settembre nel “quartier generale” del club, il rettangolo di via Sedegliano a Goricizza di Codroipo. L’appuntamento per gli Under 14 sarà il martedì, mercoledì e venerdì, mentre il settore minirugby (Under 6, 8, 10, 12) si ritroverà il martedì e il venerdì (per info ed iscrizioni: 334 6571714). L’attività federale avrà inizio sabato 6 ottobre per gli Under 14 con l’inizio del campionato, mentre il giorno dopo i “cuccioli” del minirugby parteciperanno al primo raggruppamento Fir.