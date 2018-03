Ufficiale, Fedriga candidato Governatore del centrodestra

Condividi:





FVG – Ora è ufficiale e l’estenuante vicenda è, finalmente, finita: Massimiliano Fedriga è il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

La decisione è stata presa unitariamente dai partiti facenti parte della coalizione, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Autonomia Responsabile, nel corso di un summit tenutosi nella mattinata di oggi, 21 marzo, a Roma.

Qualche ora prima, mentre a palazzo Grazioli era in corso il vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Renzo Tondo, che era stato candidato venerdì scorso, 16 marzo, dal Centrodestra alla presidenza della Regione, aveva dichiarato “noi siamo Autonomia responsabile e non abbiamo bisogno di chiedere nulla a Roma o a Milano. Stiamo lealmente nel centrodestra, che ringrazio per avermi dato la possibilità di essere eletto deputato”.

“Ho accettato la candidatura a presidente per senso di responsabilità – aveva dichiarato Tondo – senza chiedere nulla e dunque resto in campo, non mi ritiro. Registro però che ci sono delle tensioni tra gli alleati e se a Roma serve sapere che ci sono, io ci sono e si sappia fin d’ora che lealmente resterò nel centrodestra”.

“Se il candidato sarà un altro – aveva concluso – lo sosterremo. Ma come Autonomia responsabile crediamo così tanto nella mia candidatura, come forte valore aggiunto, che stiamo anche valutando di candidare Renzo Tondo come capolista alle Regionali del 29 aprile in tre collegi”.