Virus del Nilo: Regione “situazione Fvg sotto controllo”

FVG – “Possiamo rassicurare la popolazione del Friuli Venezia Giulia. Il fenomeno del West Nile Virus è limitato e le strutture del servizio sanitario regionale continuano un attento monitoraggio della situazione, ampiamente sotto controllo”.

Lo ha detto a Udine il vicegovernatore Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione.

Su 121 casi esaminati in regione, ha spiegato Riccardi, sono state confermate solo 14 infezioni. L’età media delle persone colpite, ha precisato, è di 63 anni. Altri 14 sono invece i casi di probabile infezione ancora da confermare.

Di questi, 10 sono stati registrati in residenti in provincia di Pordenone e 2 in quella di Udine. A loro si aggiungono una persona a Trieste, che però ha contratto l’infezione fuori regione, e una residente in Veneto che ora si trova a Pordenone.

“Purtroppo – ha proseguito Riccardi – ieri c’è stato il decesso a Latisana e resta ancora un caso critico in regione”.

Foto Ansa.