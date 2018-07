The Best Sandwich, l’Italia in un panino: sfida all’ultimo morso

PORDENONE – Si è tenuta nei giorni scorsi al Palagurmé – Centro Esperienziale del Gusto – la presentazione del libro The Best Sandwich 2017, libro che racconta storie e ricette della prima edizione del Contest.

Occasione importante anche per lanciare la nuova edizione, The Best Sandwich – l’Italia in un Panino.

Da oggi, infatti, sono aperte le iscrizioni per gli operatori del settore Ho.Re.Ca. che vogliono mettersi in gioco di fronte ad una giuria qualificata composta da esperti e chef del territorio.

I 24 concorrenti dovranno cimentarsi nella preparazione di due panini: il primo con ingredienti di una regione selezionata dagli organizzatori, il secondo con ingredienti a loro scelta e con ricette che mettano in luce la loro creatività. Unica regola: non superare il food cost di 3,50 €.

La gara si svolge in 12 manches eliminatorie che andranno in onda ogni Sabato a partire dal 13 Ottobre su Telefriuli. Durante la puntata i concorrenti si sfideranno anche in un breve quiz su curiosità, cultura e prodotti del territorio, a cura del direttore della rivista TOP – Taste of Passion – Mariella Trimboli. I primi due classificati riceveranno un Buono Spesa per prodotti food & beverage da utilizzare per il proprio locale.

«Non ci sarà un unico vincitore: lo saranno tutti i professionisti che si metteranno in gioco» ha sottolineato Emanuele De Biasio, fondatore di Palagurmé, struttura che ha ideato e sarà teatro del contest. La gara vuole essere un momento di confronto tra gli operatori del settore, per trovare nuovi spunti e idee per il proprio locale. La giuria si compone di due giudici fissi per tutto l’arco delle gare e due Professionisti del settore che variano ad ogni puntata, dando al concorrente un’opportunità di crescita personale e professionale.

Un giro d’Italia in 12 puntate: ad ogni fase – eliminatorie, quarti, semifinale e finale – è stata assegnata un’area d’Italia, Nord – Centro – Sud – Isole. Un modo per scoprire le eccellenze agroalimentari del nostro territorio e trasmetterle al pubblico grazie alla partecipazione di Telefriuli, il settimanale Il Friuli e la rivista TOP – Taste of Passion.

Per maggiori informazioni:

Raffaella Lenarduzzi – Direttore Esecutivo Palagurmé

r.lenarduzzi@palagurme.it Tel. 388 8156816