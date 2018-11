21^ edizione di Radioamatore 2, top italiano elettronica

Condividi:





PORDENONE – Da anni ormai è unanimemente considerata la Fiera n. 1 in Italia per l’elettronica di consumo, informatica low cost e materiale per radioamatori: ritorna a Pordenone il 17 e 18 novembre prossimi la 21^ edizione di Fiera del Radioamatore 2, un appuntamento diventato negli anni un vero contenitore di eventi.

Si ripete anche quest’anno l’affiancamento ai padiglioni 2 e 3 con GameCom – Comics Movies & Games, una “due giorni” ad alto tasso di divertimento dedicata al mondo dei comics e di tutto quello che ruota intorno al fumetto (dai giochi ai videogames, dai cosplay alla fantascienza e al fantasy) e dell’intrattenimento in generale. L’evento sarà una grande kermesse di spettacoli, eventi, tornei, sfilate, incontri, ospiti, anteprime, appuntamenti a tema e sorprese tutte da scoprire tra gli oltre 100 stand che animeranno la manifestazione pordenonese.

Gioca Bimbi sarà la novità 2018 nel padiglione 1. Scienza e natura, giochi e creatività, amici animali, divertimento e fantasia: sono questi gli ingredienti della manifestazione, durante la quale i piccoli visitatori potranno cimentarsi in laboratori, esperimenti e tante attività fatte su misura per le varie fasce d’età e per i diversi interessi e passioni. I più sportivi potranno sfrecciare su una vera pista di pattinaggio su ghiaccio, gli amanti della natura saranno coinvolti nei workshop e laboratori dedicati agli asini e ai cereali nelle fattorie didattiche di Gelindo dei Magredi e Ortogoloso; queste sono solo alcune delle tantissime iniziative in programma.

La fiera diventa mostra scambio nel padiglione 9 dove si trova il Mercatino del Radioamatore e hi-fi d’epoca: un’occasione di scambio e confronto tra radioamatori e collezionisti di vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile e apparecchiature per radioamatori usate. Sono circa 50 gli espositori di questa area provenienti anche dall’estero: Ungheria, Russia, Polonia e Romania.

Il mondo della fotografia è protagonista assoluto della 8^ edizione di Fotomercato: mostra scambio di antiquariato, modernariato e digitale fotografico nel padiglione 3. Gli appassionati troveranno in esposizione materiali e attrezzatura vintage, occasioni dell’usato sia per fotografia analogica che digitale, editoria.

Radioamatore 2 è una fiera che attrae pubblico di più generazioni e con aspettative molto diverse: paradiso per i teen-ager appassionati di elettronica di consumo che qui possono trovare smartphone di ultima generazione, tablet, pc completi, monitor, stampati, dispositivi per l’ascolto della musica e ogni genere di gadget tecnologico ai prezzi più convenienti sul mercato, ma questa è anche una “fiera della passione” che stimola l’interesse di radioamatori, “smanettoni informatici”, piccoli inventori o amanti del fai da te elettronico che qui possono trovare una vastissima scelta di materiali nuovi e usati, componenti di ricambio introvabili, accessori di ogni genere.

Completano l’offerta le aree dimostrative e le iniziative della Linux Arena per gli adepti del software libero, le invenzioni dei Makers, gli artigiani informatici e l’area riservata ai droni.

Il fenomeno Radioamatore 2 di Pordenone si è costruito con un crescendo di successi nei suoi 21 anni di vita fino a raggiungere in questa edizione cifre che non hanno confronto con altri eventi in Italia: 7 padiglioni, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 200 aziende presenti ma soprattutto, un vastissimo pubblico di visitatori in arrivo da Friuli, Veneto e Trentino Alto Adige ma anche da Slovenia e Croazia.

Fiera del Radioamatore 2 è aperta al pubblico alla Fiera di Pordenone sabato 17 novembre dalle 9.00 alle 18.30, domenica 18 novembre dalle 9.00 alle 18.00. Tutte le informazioni nel sito www.radioamatore2.it

Foto: Ferdi Terrazzani