Alpini Pordenone protagonisti a Mazara del Vallo

PORDENONE – L’edizione 2018 della festa patronale di Mazara del Vallo (Trapani) vedrà la partecipazione degli alpini del coro Montecavallo di Pordenone.

L’evento, che coinvolgerà tutta la città siciliana, è dedicato al centenario della Grande Guerra, in un percorso di pace e di unità dell’Italia, dal profondo Nord al profondo Sud.

Per questo, l’amministrazione comunale locale, in collaborazione con San Vito al Tagliamento, ha invitato il coro che rappresenta gli 8.000 alpini della sezione Ana di Pordenone.

Il coro raggiungerà mercoledì 22 la Sicilia, e tornerà in Friuli sabato 25. In questa tre giorni gli alpini sfileranno in corteo con cappello in testa per le strade cittadine, e si esibiranno in concerto davanti al pubblico di Mazara la sera di giovedì 23 agosto.