Anagrafe sanitaria, aperti sportelli ex chiesetta ospedale

PORDENONE – Sono operativi da ieri, 27 agosto, nell’ex chiesetta dell’Ospedale di Pordenone, grazie alla tempestiva velocità di risposta dei servizi tecnici dell’Azienda Sanitaria 5 all’emergenza determinata dall’allagamento della sede di Villa Carinzia, gli uffici dell’Anagrafe sanitaria di Pordenone.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono rimasti invariati. Saranno infatti, aperti lunedì e mercoledì dalle 8 e 30 alle 11 e 30 e dalle 13 e 30 alle 15, martedì , giovedì e venerdì dalle 8 e 30 alle 12.

“Oltre al fatto di mantenere gli stessi orari di apertura, l’AAS5, sottolinea il Direttore del Distretto urbano di Pordenone, Mauro Marin, ha deciso di potenziare l’attività degli sportelli, incrementandone il numero. Dai 3 sportelli infatti presenti a Villa Carinzia, si è passati ai 4 operativi nell’ex chiesetta dell’area ospedaliera, con la possibilità per i cittadini di fare meno code”.

La sede dell’ex chiesetta è, inoltre, facilmente raggiungibile utilizzando i mezzi pubblici o la navetta gratuita che parte dal parcheggio di Vial Rotto. I cittadini del Distretto urbano di Pordenone, sono quindi ora invitati a rivolgersi alla sede dell’ex chiesetta, mentre le sedi distrettuali di Sacile ed Azzano Decimo ora saranno operative solo per i propri residenti.

Stamattina agli uffici dell’Anagrafe sanitaria di Pordenone, nella sede temporanea dell’ex chiesetta dell’Ospedale di Pordenone, si sono rivolte più di 60 persone.

“E’ difficile fare delle previsioni sulla riapertura di Villa Carinzia, spiega il Direttore del Distretto urbano di Pordenone, Mauro Marin, perché le procedure per un suo ripristino, in considerazione anche dei diversi Enti coinvolti nelle autorizzazioni, fra cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, sono lunghe. Al momento, anche se pare non ci siano danni strutturali, non possiamo ipotizzare una data certa di riapertura di Villa Carinzia”.

Il nuovo numero telefonico del Distretto urbano di Pordenone (ex Villa Carinzia) è 0434 398386.