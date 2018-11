Dedica, giovedì 22 serata e annuncio protagonista 2019

Condividi:





PORDENONE – Giovedì 22 novembre, alle 18, nella sala Degan della biblioteca civica di Pordenone, sarà annunciato il protagonista del festival Dedica 2019. Claudio Cattaruzza, curatore della rassegna che tornerà l’anno prossimo dal 9 al 16 marzo, organizzata dall’associazione Thesis, presenterà l’autore, mentre l’attrice Silvia Corelli leggerà alcune pagine tratte dai suoi libri.

E’ dunque il momento di scoprire su quale protagonista della letteratura internazionale è caduta la scelta per la 25.edizione del festival che nel marzo scorso ha avuto al centro dell’attenzione lo scrittore afgano Atiq Rahimi.

Un’edizione che si era chiusa con un bilancio particolarmente entusiasmante, anche in termini di presenze (oltre 5 mila persone), che non sono il solo metro, tuttavia, per misurare il successo di un festival che è patrimonio prezioso per Pordenone e la regione e la cui formula – unica e caratterizzata dall’approfondimento a 360 gradi sull’opera del dedicatario – la pone al centro del panorama letterario nazionale. Da giovedì, con l’annuncio del prossimo dedicatario, prende dunque il via il percorso di avvicinamento a Dedica 2019, eccellenza della cultura regionale che si conferma strumento di straordinario ritorno di immagine per Pordenone e il Friuli Venezia Giulia.

Giovedì sarà anche possibile sottoscrivere la Dedica card 2019 (che dà diritto a diverse agevolazioni, in particolare legate all’accesso agli eventi del festival) e conoscere le caratteristiche della promozione Dedica Natale che coinvolgerà sei librerie di Pordenone, quattro fra Cordenons, Sacile, San Vito al Tagliamento e Portogruaro e otto librerie di Udine.