Elezioni amministrative, i sindaci eletti nel Pordenonese

Condividi:





PORDENONE – Oltre alle elezioni regionali, in provincia di Pordenone si sono tenute le consultazioni per eleggere sindaci e consigli comunali in alcuni centri. Ecco, i risultati.

SACILE – Cinque i candidati sindaco per la città di Sacile. Al ballottaggio di domenica 13 maggio andranno Carlo Spagnol, aspirante primo cittadino per Forza Italia e la civica “Viva Sacile”, e Alberto Gottardo, candidato espresso da un’altra coalizione di centrodestra frutto dell’alleanza fra Lega, Fratelli d’Italia e liste civiche. Il primo ha ottenuto 4.128 voti, pari al 43,82 per cento. Il secondo si è fermato a 3.395 preferenze, vale a dire il 36,04%.

CARLO SPAGNOL, 43,82%, 4.128 voti

ALBERTO GOTTARDO, 36,04%, 3.395 voti

RUGGERO SIMIONATO, 13,98%, 1.317 voti

ANTONIO PETRALIA, 6,17%, 581 voti

FIUME VENETO – Jessica Canton, appoggiata da Potere ai Cittadini, Lega, Forza Italia e Flumen, è stata eletta sindaco diFiume Veneto con 2.510 voti, pari al 41,62 per cento delle schede valide.

Hanno inoltre ottenuto voti Manuel Giacomazzi (Lista civica Manuel Giacomazzi sindaco, Centro Destra per Fiume Veneto Giacomazzi sindaco Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Gente comune per Fiume Veneto) con 1.675 voti (pari al 27,77 per cento), Annalisa Parpinelli (Partito Democratico, Fiume Futura Annalisa Parpinelli sindaco) con 1.218 voti (pari al 20,20 per cento) e Tiziano Casari (Movimento 5 Stelle) con 628 voti (pari al 10,41 per cento).

BRUGNERA – Renzo Dolfi, appoggiato da Lista civica Per Brugnera e Impegno per Migliorare è stato eletto sindaco di Brugnera con 2.593 voti, pari al 58,34% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Michele Sassu (Brugnera al centro) con 1.852 voti (pari al 41,66%).

POLCENIGO – Mario Della Toffola, appoggiato dalle liste Viva Polcenigo Viva-Qualcosa di nuovo, Polcenigo per tutti movimento Civico, Insieme per Polcenigo, è stato eletto sindaco di Polcenigo con 1.365 voti, pari al 77,65 per cento delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti Diego Gottardo (Progetto Primavera democratica) con 393 voti (pari al 22,35 per cento).

SEQUALS – Enrico Odorico, appoggiato dalla lista Democrazia Civica, è stato eletto sindaco di Sequals con 577 voti, pari al 50,22 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Matteo Moretto (Intant bundì) con 508 voti (pari al 44,21 per cento) e Noris Pascut (Casapound Italia) con 64 voti (pari al 5,57 per cento).

SPILIMBERGO – Enrico Sarcinelli, sostenuto da una coalizione di centro destra (vi fanno parte anche Forza Italia e Fratelli d’Italia), è il nuovo sindaco di Spilimbergo con 2.344 voti, pari al 38,10 per cento delle schede valide. Ha superato l’altro aspirante primo cittadino di un’alleanza composta da gruppi di centrodestra (fra cui la Lega), Marco Dreosto, che ha ottenuto 1.867 preferenze (pari al 30,35%), Leonardo Soresi (liste civiche) con 1.603 voti (pari al 26,06%) e il candidato del M5s, Jacopo Sedran, sul quale sono confluite 338 preferenze (vale a dire, il 5,49% del totale).

ZOPPOLA – Francesca Papais, appoggiata dalla lista un Comune per tutti con Francesca Papais, è stata eletta sindaco del Comune di Zoppola con 1815 voti, pari al 43,01 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti Pier Francesco Cardente (Centrodestra per Cardente sindaco) con 703 voti (pari al 16,66 per cento), Candido Dal Mas (Lega) con 702 voti (pari al 16,64 per cento), Gianni Sartor (Autonomia Responsabile con Tondo per Sartor) con 549 voti (pari al 13,01 per cento) e Angelo Masotti Cristofoli (Alternativa Civica per Zoppola) con 451 voti (pari al 10,69 per cento).

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA – Michele Leon, appoggiato dalla lista Radici e futuro, è stato eletto sindaco di S. Giorgio della Richinvelda con 1887 voti, pari al 100% delle schede valide. Essendo Leon l’unico candidato in lizza, l’elezione risulta valida in quanto sono stati soddisfatti i due requisiti richiesti: il numero dei volti validi non doveva essere inferiore al 50% dei votanti e questi non dovevano essere inferiori al 50% degli elettori presenti nelle liste elettorali del Comune, esclusi quelli iscritti all’anagrafe degli elettori residenti all’estero (Aire).