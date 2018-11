Estetica Show, la fiera del beauty compie due anni

Condividi:





PORDENONE – Nata da soli due anni, Estetica Show è già diventata un appuntamento fisso per il Nord Est. Non solo. In appena due edizioni è cresciuta e tra pochi giorni si appresta ad entrare nel vivo dello show.

Saranno 2 i padiglioni che quest’anno accoglieranno i visitatori.

Si confermano espositori come Alessandro International, Estetikappa, Farmaca International, Jodal, Kripa Venezia, Lady&Oscar, Lemi, MM Cosmetica e se ne aggiungo di nuovi per un totale di 90 e oltre 120 marchi rappresentati tra cosmetica, make up, nails, hair e wellness.

21 workshop e dimostrazioni di prodotti, dal nails al lash, dall’alimentazione per la bellezza alla consulenza di immagine, sia per il pubblico professionista che per il visitatore appassionato.

11 talk con i migliori professionisti per scoprire i nuovi trend del settore, conoscere tecniche di marketing per acquisire e fidelizzare i clienti del proprio Centro o Salone, imparare come comunicare in modo efficace la propria attività.

4 eventi speciali:

Make up Your Estetica Show (sabato 3 novembre): contest di trucco per scegliere la nuova immagine inedita di Estetica Show 2019. In giuria Angelo Altamura, amministratore di Upmarket, organizzatore della manifestazione; Samantha Peluso, Make-up Artist Professional e fondatrice di Crisam, Giancarlo Guccione, nail artist di sfilate e shooting fotografici per i maggiori brand di moda e Orsola Di Donato, Beauty Blogger e collaboratrice di Cosmopolitan.it ed Elle.it.

Bellezza&Bellezze (domenica 4 novembre), una gara coloratissima di bodypainting con 15 squadre che si sfideranno; i corpi dipinti daranno poi vita ad una performance e ci sarà la premiazione del vincitore! L’appuntamento rientra all’interno del circuito: bodypainting’s friends e ha il patrocinio di Italian Bodypaiting Festival.

Miss Mondo (domenica 4 novembre): in un contesto di bellezza, le concorrenti di Miss Mondo sfileranno e si contenderanno la selezione regionale e il titolo di semifinalista nazionale, la fascia di Miss Emocean, main sponsor dell’evento, e la targa di Miss Estetica Show 2018. L’evento è organizzato dall’agenzia Mecforyou.

Hair Challenge Show (lunedì 5 novembre): una sfida tra accademie professionali (IAL Friuli Venezia Giulia, Nujé Academy e Sacai) per trovare nuove ispirazioni di acconciature giorno, sposa, street style e new age.

E poi… una sorpresa per il pubblico…una Ruota della Bellezza! Venite a scoprila a Estetica Show, dal 3 al 5 novembre a Pordenone Fiere.