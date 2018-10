Fidapa, pomeriggio tra stelle e pianeti con Susy Grossi

Condividi:





PORDENONE – Pomeriggio tra stelle e pianeti per la Fidapa-Pn giovedì presso l’hotel Santin, grazie all’astrologa Susy Grossi invitata dalla past-president Giovanna Santin.

Dopo i saluti ai presenti della presidente Luciana Ceciliot, l’astrologa viene presentata da Giovanna Santin che espone il ricco curriculum dell’ospite.

Nata a Udine vive ora in Toscana, si interessa di astrologia da moltissimo tempo, ha collaborato con Sirio e ha lavorato con varie testate astrologiche. Autrice di diverse pubblicazioni su gastronomia e astrologia, ha partecipato a varie trasmissioni anche a carattere culinario, attualmente redige l’oroscopo mensile di varie riviste cartacee quali ‘Alice cucina, ‘Più sani più belli’ e per ‘Facile cucina’; partecipa a congressi del settore e collabora ad alcune trasmissioni televisive.

Subito traspare da come si pone ed espone, una profonda conoscenza ed un trasporto particolare nel trasmettere, nel coinvolgere ed assorbire l’attenzione della sala.

L’astrologia è una pseudoscienza che studia l’influsso degli astri sullo svolgimento della vita sulla terra, fornisce interpretazioni e formula previsioni sulla base della posizione dei corpi celesti.

L’arte astrologica è un linguaggio che si avvale di molti addendi, quali segni, costellazioni, sole luna e non è da sottovalutare ci viene detto; in astrologia il sole e la luna sono l’identificazione maschile e femminile ed hanno un ruolo molto importante nella interpretazione delle forze ed energie dei segni.

Molto importante è pure comprendere e conoscere le caratteristiche dei vari pianeti, in che modo interagiscono tra loro durante gli spostamenti, dando così origine ai conseguenti legami.

Sempre Susy ha parlato, seppur in generale dei vari segni zodiacali, spiegando che non calzano alla stessa maniera per ognuno di noi, ma dipendono da vari fattori. Analizzando due persone dello stesso segno, nate però in giorni ed anni diversi, i caratteri possono essere infatti dissimili avendo subito al momento della nascita influssi diversi dalla posizione dei pianeti; paradossalmente ciò si può verificare anche in coppie di gemelli nati a minuti di distanza.

Ha preso poi in esame una serie di politici in campo mondiale e nazionale, visionando il loro segno zodiacale e come l’influsso astrale possa aver influenzato il loro modo di agire e la loro capacità decisionale.

Pomeriggio piacevole che ha coinvolto in eguale misura sia chi è amico dell’astrologia sia chi ne è digiuno, chi ci crede e chi invece è fatalista.