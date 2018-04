Il Rotary Club Pordenone compie 60 anni

Condividi:





PORDENONE – Nei giorni scorsi, a Palazzo Montereale Mantica si sono svolte le celebrazioni per il 60 anniversario della fondazione del Rotary Club Pordenone, che avvenne infatti a cavallo tra il 1957 ed il 1958.

Primo Club Service della città, ha annoverato tra le sue file una parte importante della classe dirigente, culturale ed imprenditoriale del territorio.

Accanto ai temi internazionali portati avanti dal Rotary International (nato più di cento anni fa e che comprende oltre 2 milioni di iscritti in tutto il mondo) quali la lotta alla poliomielite ottenuta finanziando le vaccinazioni in molti paesi del terzo e quarto mondo, o il finanziamento di pozzi per acqua potabile in Africa, il Rotary Club di Pordenone ha creato e finanziato in questi sessant’anni della sua storia, moltissimi Service quali ad esempio delle borse di studio all’ estero per neolaureati, restauro di beni culturali locali, concorsi rivolti agli alunni delle scuole superiori (es Concorso Pordenone Nascosta), o progetti rivolti ai migliori studenti maturandi per metterli in contatto con un tutor che li consigli e gli illustri gli aspetti pratici della professione che vorrebbero in futuro svolgere (Concorso Vinci un Tutor), o la creazione e il finanziamento di un servizio gratuito di guide turistiche a disposizione sia dei cittadini di Pordenone che dei turisti che visitano la nostra città.

Il servizio prevede ogni sabato mattina un giro turistico di Pordenone con partenza dalla loggia del Comune, è totalmente gratuito e le guide parlano oltre che l’italiano anche l’ inglese il francese ed il tedesco.

Le celebrazioni si sono svolte in due momenti distinti della giornata, al mattino è stato inaugurato dal Sindaco un parco pubblico, creato grazie ad una donazione di sessanta alberi da parte del club e che l’ amministrazione Comunale ha gentilmente intitolato “Parco Rotary ” e sito nel quartiere San Gregorio in via Buozzi.

In serata si è svolta la manifestazione vera e propria, presso Palazzo Montereale Mantica, alla presenza delle autorità civili, militari, rotariane e di un nutritissimo pubblico.

Il presidente del Rotary Pordenone Massimo Passeri ha celebrato il 60 ricordando brevemente la storia del club e i principali Service compiuti in 60 anni, dando quindi la parola al sindaco di Pordenone Ciriani, al vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Bolzonello ed al Governatore del distretto Rotary 2060.

Per l’ occasione é stato distribuito il volume ” Rotary Club Pordenone, 60 anni al servizio della città ” ed é stata fornita una targa ricordo ai passati Presidenti del club, che vale la pena di ricordare, cambiano ogni anno (da qui il nome “rotary” cioè rotazione).

La serata terminava al suono della campana del Rotary tra la soddisfazione e gli applausi generali.