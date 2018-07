“Infusion”, il 25 luglio cocktail a base di grappa

Condividi:





PORDENONE – “Infusion” è l’originale idea nata dalla collaborazione tra Associazione Culturale Alchimie e Distilleria Pagura.

Si tratta del primo contest (concorso) organizzato a Pordenone, per la creazione di soft cocktails a base grappa.

Questo nobile distillato della tradizione Italiana non incontra sempre i favori di un pubblico giovane e si vuole quindi sperimentare nuove strade capaci di incuriosire un pubblico diverso da quello tradizionale, alla ricerca di nuove emozioni.

Sono stati coinvolti tre noti locali della provincia con un target giovanile: Il Punto d’ Ombra di Casarsa, La Corte del Castello di San Vito e il Corner di Pordenone, che con i loro barmen creeranno sei nuovi Cocktails che hanno in comune appunto l’utilizzo della grappa .

A giudicare il loro lavoro e decretare il miglior cocktail sarà una giuria di esperti formata dal barmen Paolo Foramitti in rappresentanza dell’ ABI (associazione barmen italiani) Lindo Pagura per Distilleria Pagura, Fabiana Romanutti della rivista specializzata QB Quanto Basta, Maurizio D’Osualdo vicepresidente dell’ANAG Friuli Venezia Giulia (associazione nazionale assaggiatori grappa) e Gabriele Giuga in rappresentanza della stampa locale.

Anche il pubblico potrà esprimere il proprio parere attraverso il voto popolare.

Per creare la giusta atmosfera durante la degustazione dei cocktails, l’organizzazione ha pensato di invitare tre musicisti virtuosi della chitarra: Michele Pucci (chitarra Flamenco) Enrico Maria Milanesi (chitarra acustica) e Paolo Jus (chitarra Jazz) con tre diversi momenti di improvvisazione musicale-. Idealmente si vuole abbinare tre diversi modi di “interpretare” la grappa, con tre diversi modi di suonare lo stesso strumento.

L’appuntamento per questo originale e “spiritoso”evento va dalle 19.00 alle 23.00 di mercoledì 25 luglio nel cortile della storica distilleria Pagura di Castions di Zoppola.

Un’occasione davvero unica per riscoprire sotto una nuova veste questo distillato storico della nostra tradizione.