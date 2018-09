La pordenonese Valeria Capelli in finale a Miss Italia

Condividi:





PORDENONE – C’è anche Valeria Capelli, 19enne di Aviano, questa sera, lunedì 17 settembre, alle 21.10 (La 7) alla finale della 79ma edizione di ‘Miss Italia’ condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

Valeria è tra le 33 finaliste (scelte nei giorni scorsi a Jesolo) e concorrerà con il numero 26.

Importante, come ogni anno, sarà l’apporto da casa attraverso il televoto: per votare Valeria si potrà chiamare dal telefono fisso il numero 894100 oppure mandare un sms al 4770471 digitando in entrambi i casi il codice 26.

Valeria Capelli, che ha conquistato il titolo di ‘Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia, ha 19 anni ed è di Aviano.

È alta 1.70, ha occhi marroni e capelli castani; diplomata al liceo scientifico, è iscritta al secondo anno del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Trieste. Il cinema, la moda e il giornalismo sono le sue passioni più grandi.