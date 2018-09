La zoppolana Victoria Zamfiroi si aggiudica il concorso “Un Volto X Fotomodella”

Condividi:





ZOPPOLA – E’ la bellissima Victoria Zamfiroi, studentessa 18enne di Orcenico di Zoppola (PN), la vincitrice assoluta della 34esima edizione del concorso di bellezza nazionale “Un Volto X Fotomodella-Premio alla Moda”, le cui fasi finali si sono svolte a Fiuggi il primo settembre.

L’elegante kermesse, presentata per il secondo anno da Elena Ballerini, volto noto del programma “Mezzogiorno in famiglia” (RAI2), e dallo speaker radiofonico Pino Moro, ha visto la partecipazione di 40 splendide Miss provenienti da tutta Italia.

La giuria, presieduta dallo stilista Carlo Alberto Terranova della Maison Sarli New Land Couture,ha scelto il volto di Victoria per indossare la preziosa corona, creata dal maestro orafo Marco Sparano.

Dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, erano partite 10 ragazze, capitanate da Peter Stefanutto e Cinzia Baradel, agenti del concorso per il Nordest da ormai 5 anni. Un’altra ragazza del loro team, la mestrina Silvia Pastrello, ha vinto la fascia “Fotomodella Cinema”.

Victoria, con la sua delicata eleganza, ha sbaragliato tutte le concorrenti:“Non mi aspettavo di vincere. E’ stata un’emozione indescrivibile che mi porterò per sempre nel cuore. Il mio ringraziamento va alla mia famiglia che mi ha assecondata in questo percorso. Spero di averla resa orgogliosa. Voglio festeggiare con i miei amici più cari per poi rituffarmi nei banchi di scuola. Tutto questo lasciando sempre aperta una porta verso il mio sogno …Perché a volte i sogni si avverano!”.

Nei prossimi giorni una grande festa in onore della vincitrice, si terrà al Ristorante Adriatico di Villotta di Chions (PN), con la presenza di tutte le finaliste nazionali Venete e Friulane, che sfileranno in abiti d’alta moda. Intanto il concorso continua: le iscrizioni per l’anno 2019 sono già aperte. Info al numero 3473049849.