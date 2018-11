Lady Avventura al 5° viaggio, direzione Myanmar

Condividi:





PORDENONE – Dopo essere state state ricevute dal Sindaco Alessandro Ciriani, il Gruppo “Lady Avventura” è pronto a partire per la 5º volta, direzione Myanmar.

Lady avventura è un gruppo formato da 12 donne socie delle associazioni Panathlon e Fidapa, organizzato da Romanina Santin, referente delle donne e sport del Panathlon international dell’area del Friuli Venezia Giulia.

Lady avventura ha come obiettivo viaggiare all’insegna dell’avventura e dello sport per incontrare e sostenere i bambini e le donne nel mondo del lavoro.

Quest’anno le Ladies voleranno alla volta del Qatar per affrontare le dune del deserto della capitale Doha, per poi spostarsi in Myanmar per incontrare tre gruppi di donne: le tessitrici, le cuoche e le lavoratrici che producono vari articoli in plastica e gomma riciclata.

Successivamente incontreranno i bambini dell’orfanotrofio della città di Yangon, la scuola monastica a Sagaing ed infine visiteranno la scuola “The Mary ChapMan school for deaf” istituto privato che non riceve sostegno da parte dello stato ma vive solamente di donazioni, questo istituto oltre ad essere una scuola per ragazzi sordomuti è anche un centro di Formazione per gli insegnanti.

Durante questo viaggio oltre che a sostegni economici totalmente autofinanziati, all’istituto di sordomuti verranno consegnate divise e attrezzature sportive per i ragazzi ed i bambini del centro.