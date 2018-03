Mercato vignaioli indipendenti, il 7 aprile Chiostro San Francesco

Condividi:





PORDENONE – Sabato 7 aprile al Chiostro di San Francesco a Pordenone si terrà il 3° Mercato regionale dei Vignaioli Indipendenti che ha portato in Friuli Venezia Giulia la felice esperienza maturata a livello nazionale con questa formula.

La FIVI promuove e tutela il mestiere del vignaiolo, raggruppa uomini e donne che curano personalmente l’intero ciclo di produzione, coltivando le proprie vigne, producendo il proprio vino e imbottigliandolo sotto la propria responsabilità.

Attualmente in Friuli la Federazione raccoglie e rappresenta circa 40 Vignaioli, che in occasione del Mercaro il pubblico potrà incontrarare dal vivo al Chiostro e degustarne in anteprima i vini.

Animato da questo spirito, il mercato sarà aperto a tutti coloro che hanno voglia di godere di un’esperienza legata a un approccio alla produzione e ad una dimensione più naturali e umani che, rimettendo al centro le persone, crea anche un diverso modello di consumo, lontano da quello commerciale e omologante.

Il Mercato FIVI FVG di Pordenone inizia allora a farsi conoscere attraverso la proposta pensata per i bambini, che godranno di un’area dedicata (dalle 15.00 alle 18.00), attrezzata con tappeti, libri e giochi, e gestita da educatrici professioniste.

Da non perdere saranno i due laboratori didattici gratuiti riservati alle famiglie dei degustatori (entrambi per bimbi dai 5 ai 10 anni). Il primo si focalizza sull’olfatto, stimolato facendo “Spazio alle spezie”, per conoscere usi e benefici di spezie e erbe aromatiche attraverso la sperimentazione multisensoriale a cura di Rosa Anna Toppi (docente scuola infanzia e primaria) e Marisa Toppi (arte-terapeuta in formazione).

Sarà poi la volta dello Chef e insegnante Claudio Petracco (di Cucinarebio), che con “Cucinando si impara, ingredienti naturali per piatti straordinari”, avvicina i più piccoli ad un’arte culinaria che parte dalla scelta della materia prima per conquistare i palati più difficili!

I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, per iscriversi è necessario compilare il form on line sulla pagina facebook “Vignaioli Indipendenti FIVI Friuli Venezia Giulia” o scrivere a mercato.fivi.fvg@gmail.com entro le ore 15.00 venerdì 6 aprile .

Per info: www.fivi.it, www.facebook.com/fivifvg