Molino Rosenkranz, teatro sui luoghi della grande guerra

Condividi:





ZOPPOLA – E’ importante focalizzare lo spirito che muove il Festival unendo teatro, storia, memoria, emozioni e territorio.

Infatti, Sulla Nuda Pelle non è solo il titolo che raccoglie in sé l’essenza degli spettacoli che Molino Rosenkranz dedica alla Grande Guerra, ma è anche un modo di far vivere alle persone un’esperienza unica, capace di portarle oltre gli eventi teatrali per scoprire e assimilare ciò che raccontano i luoghi in cui si trovano.

Una modalità, questa, sperimentata con successo già nel 2017 con la 1^ edizione del Festival e con l’esordio di “La Guerra sulle Spalle” dedicato al coraggio delle portatrici carniche, e che prosegue nel 2018 con il nuovo spettacolo itinerante, “Ad un Passo”, linea invisibile e tremenda oltre la quale si compie il destino di sodati e civili.

Rappresentazione e ambiente, teatro e natura, memoria e realtà si fondono in un intreccio armonico: infatti, nelle diverse tappe del Festival programmate in Slovenia e in Friuli Venezia Giulia, per raggiungere il luogo della rappresentazione il pubblico viene accompagnato da guide e storici del posto lungo sentieri semplici e suggestivi ricevendo utili informazioni sui paesaggi spettacolari che hanno di fronte e sulle vicende storiche lì accadute.

Le diverse location di svolgimento degli spettacoli stanno anche a significare un intenso e prezioso lavoro di contatti e sopralluoghi che hanno aperto o consolidato le relazioni con le Amministrazioni locali, con le Associazioni culturali, con i Musei e con le persone: sindaci, assessori, storici, guide, appassionati e volontari … tutti coinvolti nel raggiungere al meglio l’obiettivo principale del Festival, ossia vivere e far vive un’esperienza a 360 gradi…sulla nuda pelle.

L’Associazione culturale e compagnia teatrale Molino Rosenkranz di Castions di Zoppola (Pn) presenta oggi (giovedì 17 maggio) alle 11.00, alla Libreria Friuli di Udine, questa particolare iniziativa che si è classificata al 1° posto nel Bando regionale “Eventi e manifestazioni anche transnazionali attinenti ai fatti della prima guerra mondiale”.

Ai lavori intervengono Roberto Pagura, presidente e direttore artistico di Molino Rosenkranz nonché autore e attore dello spettacolo “Ad un Passo”; Marta Riservato referente del progetto, autrice e attrice degli spettacoli “La Guerra Sulle Spalle” e “Ad Un Passo” e Fabiano Fantini autore e attore dello spettacolo “Ad Un Passo”.

Focus sugli spettacoli

“AD UN PASSO” spettacolo itinerante di e con Marta Riservato, Roberto Pagura, Fabiano Fantini e Massimiliano Donato. E’ un lavoro nuovo che debutta il 27 maggio a Bretto (Slovenia) aprendo di fatto il Festival…

In una delle notti più buie della storia d’Italia, quella del 24 ottobre 1917, migliaia di soldati aspettano. Sono tedeschi, austriaci e italiani che a poche centinaia di metri l’uno dall’altro attendono le 2.00, l’ora X in cui è previsto l’inferno. Le truppe imperiali hanno in serbo la più tremenda offensiva di sempre, gli italiani lo sanno, ma restano immobili con l’ordine di non anticipare l’attacco, nemmeno con un solo colpo di cannone.

Siamo nei pressi di Tolmino, dove l’Isonzo disegna una valle ai piedi del Monte Mrzli e qui troviamo i personaggi : semplici soldati, artiglieri, ufficiali, contadini che non la volevano neanche fare la guerra; tra loro una ragazza vestita da soldato che combatte con le truppe germaniche. Ognuno di loro ha davanti agli occhi non la vittoria o la sconfitta, ma un appuntamento con il destino che sembra non lasciar spazio ad alcuna prospettiva di futuro.

Tra quegli uomini la cui vita è appesa a un filo non ci sono solo i fantasmi della prima guerra mondiale, ma anche un imam, una giovane sposa siriana, un politico americano e un pilota di droni del Nevada. Anche questi personaggi sono accomunati da un appuntamento prestabilito con il destino: Soraya e Faris aspettano il loro matrimonio che si terrà in un giorno di primavera a mezzogiorno. In quello stesso istante alcuni esponenti della guerra al terrorismo cercheranno una preda, uno importante, che si trova proprio alla festa di nozze.

Un intreccio di vite che tra passato e presente si trovano ad un passo dalla morte. Una morte che purtroppo non risponde alla natura che, in quanto madre, dovrebbe poter decidere del destino dei propri figli. Chi allora, chi può, deve e dovrà rispondere di questo massacro in cui l’uomo, animale feroce sempre pronto all’assalto, è sia vittima che carnefice?

“LA GUERRA SULLE SPALLE” di e con Marta Riservato; regia Massimiliano Donato; scenografie e allestimenti Roberto Pagura; Ricerca e trasmissione canti Claudia Grimaz. Lo spettacolo ha debuttato nel 2017 con la 1^ edizione del Festival e nelle diverse repliche, alcune in esclusiva per i giovani delle scuole medie della provincia di Udine e Pordenone, ha raccolto sincero apprezzamento e autentica partecipazione.

Prendendo le distanze dalla retorica e avvicinandosi il più possibile, in punta di piedi, ad una intimità di sentimenti e stati d’animo, “La Guerra sulle spalle” è dedicato alla storia di fatica e coraggio delle portatrici carniche. Una vita in salita, un peso sulla schiena che solo i muli erano abituati a portare. Sono donne che durante la prima guerra mondiale trasportarono sulle vette dove si combatteva tutti i rifornimenti.

Il racconto parte dalla fine, dalla ritirata: è l’ottobre del 1917 e insieme alla popolazione e agli eserciti anche queste donne si trovano a lasciare la loro terra, la loro casa che per due anni e mezzo hanno difeso a denti stretti per andare da qualche parte, non si sa dove. Durante questo esodo Erminia, portatrice e madre di famiglia, racconta la sua guerra, la sua fatica e la sua paura di arrivare ogni giorno al fronte. Una vicenda di coraggio che parla di una terra il cui orizzonte è alto e dove la sua gente abbassa la testa e suda per raggiungerlo.

• Quando, dove, come: le tappe dello spettacolo itinerante “Ad un Passo”

27 MAGGIO ore 18.00 BRETTO (Slovenia) – PRIMA ASSOLUTA

Ingresso Galleria di Bretto

PASSEGGIATA + SPETTACOLO

Ritrovo ore 18.00 alla Stazione dei vigili del fuoco di Bretto

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno della miniera di Cave del Predil

Alle 16.30 possibilità di effettuare la visita guidata al Museo Storico Militare Alpi Giulie (ingresso agevolato € 4.00) e al Museo Minerario Miniera LAB di Cave del Predil (ingresso agevolato € 6.00) Prenotazione obbligatoria per le visite

2 GIUGNO ore 20.30 CHIUSAFORTE (UD)

Colle Campolaro (ritrovo in via Campolaro)

PASSEGGIATA + SPETTACOLO

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà alla stessa ora al Centro Convegni di Chiusaforte

Alle 18.00 possibilità di visitare il Museo della Grande Guerra di Chiusaforte (ingresso gratuito) Prenotazione obbligatoria per la visita

3 GIUGNO ore 9.30 ARTA TERME (UD)

Malga Velmedan

ESCURSIONE + SPETTACOLO

Ritrovo ore 9.30 alla Malga Valmedan (raggiungibile in auto)

Escursione di circa un’ora sul Monte Tersadia dove alle ore 11.00 si terrà lo spettacolo. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà alle ore 11.00 all’Hotel Savoia di Arta Terme

10 GIUGNO ore 9.30 DUINO AURISINA (TS)

Trincee del sentiero di Punta Bratina Quota 28

ESCURSIONE + SPETTACOLO

Ritrovo ore 9.30 alla Chiesa di S. Giovanni in Tuba, escursione guidata dal Gruppo speleologico Flondar ore 11.00 inizio spettacolo

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà alle 11.00 all’interno della Biblioteca del Villaggio del Pescatore (evento inserito all’interno del Trofeo Conad Superstore Duino ASD Gruppo Generali Trieste, in collaborazione con i supermercati Conad di Duino, Sistiana e Trieste)

11 GIUGNO ore 20.00 RIVE D’ARCANO (UD)

Forte di Col Roncone

VISITA GUIDATA + SPETTACOLO

ore 20.00 Visita guidata al Forte

ore 21.00 inizio spettacolo

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Forte