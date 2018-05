NECROLOGI, al via una nuova rubrica su Pordenoneoggi

Condividi:





NECROLOGI, un servizio in più su Pordenoneoggi.it il quotidiano d’informazione locale e regionale si arricchisce di una nuova rubrica dedicata agli annunci funebri, necrologi,trigesimi di scomparse e ogni altra ricorrenza che intenda ricordare chi non è più tra noi.

Al momento, possiamo contare sulla collaborazione di importanti agenzie di onoranze funebri quali Prosdocimo di Pordenone e Aviano e PFA associate S Marco le cui associate sono San Marco srl di Pordenone, Maurizio Breda di Zoppola, Mauro Ioza Silvestrin di Pasiano di Pordenone,Flavio Tolusso di Azzano Decimo, Basset di Fiume Veneto, Marco Gasparini di S Quirino, Mario Marzona di Cordenons e Francescut srl di Casarsa Della Delizia.

l’iniziativa, che sta avendo, in questa prima fase sperimentale, un più che lusinghiero successo in termini di visualizzazioni e di accessi, potrà usufruire della collaborazione di altre agenzie di onoranze funebri del nostro territorio potendo, quindi, offrire un panorama sempre più completo in questo ambito.