Pesistica, Nove pordenonesi ai prossimi campionati italiani Juniores

PORDENONE – Saranno ben 9 i portacolori del Friuli Occidentale ai prossimi campionati italiani Juniores in programma a Courmayer il 21 e 22 aprile. Le qualificazioni sono uscite dai campionati del Friuli Venezia Giulia, tenutisi a Pordenone sabato 17 marzo, i cui risultati sono stati incrociati con quelli raccolti nelle altre sedi regionali per arrivare a promuovere ai Tricolori i primi otto atleti del ranking nazionale di ogni categoria. La Pesistica Pordenone avrà ben 8 alfieri, mentre uno, Cristiano Ficco, appartiene all’High Quality Power di San Giorgio della Richinvelda.

La società del maestro Dino Marcuz presenterà sulla pedana dei Tricolori Under 21 Stefano Cordenons e Michele Zanette (categoria 62 kg), Mattia Cervesato (77 kg), Martina Bomben e Nicole Viviane (48 kg), Abigail Obodai (53 kg), Deborah Muhigirwa (63 kg) ed Elisa Crovato (75 kg). Per Cordenons, Cervesato, Vivian, Obodai, Muhigirwa e Crovatto c’è stato anche il titolo regionale delle rispettive categorie, così come per Eleonora Manfredi (69 kg) ed Alessia Cucciniello (58 kg), che però non si sono qualificate agli Italiani. Tutti gli altri, a cominciare da Ficco, si erano già qualificati con i risultati di altre gare. Da segnalare anche il secondo posto di Martina Romanelli (nei 58 kg) e di Vanessa Bragato dell’High Quality Power (63 kg). Nel frattempo si sono svolti a Udine i Giochi Sportivi Studenteschi, che hanno visto coinvolti 250 ragazzi in rappresentanza di 10 scuole medie di tutto il Friuli Venezia Giulia. I giovanissimi pesisti si sono misurati nelle tre canoniche prove: salto triplo, lancio dorsale della palla medica e strappo. Per l’ennesima volta la vittoria è andata alla “Terzo Drusin” di Pordenone (quartiere di Villanova), guidata dal professor Stefano Gallini.