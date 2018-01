Pordenone Antiquaria e Pordenone Arte, avvio 2018 di qualità in Fiera

Condividi:





PORDENONE – Le porte del quartiere fieristico di Pordenone si apriranno per la prima volta nel 2018 dal 13 al 21 gennaio per ospitare all’interno dei padiglioni 8 e 9 la nona edizione di Pordenone Antiquaria, mostra mercato nazionale di antiquariato e Pordenone Arte, 2^ rassegna di moderna e contemporanea che, come afferma il presidente Renato Pujatti, approfondisce un tema che rientra tra gli interessi culturali dei pordenonesi.

“Si apre un anno importantissimo per Pordenone Fiere con un calendario ricco di manifestazioni che hanno un forte legame con il territorio pordenonese e con la città in particolare – ribadisce Pujatti – la prima in ordine temporale è proprio Pordenone Arte, un evento che consolida l’offerta di eventi culturali in un settore, quello dell’arte moderna e contemporanea, in cui Pordenone si è sempre distinta grazie alle iniziative delle Gallerie d’Arte e degli spazi espositivi cittadini. L’affiancamento di questa manifestazione con la mostra di antiquariato d’altra parte si è dimostrato vincente perché entrambe condividono il gusto per l’arte e per il bello, il pubblico di riferimento e le finalità”.

Pordenone Antiquaria e Pordenone Arte vogliono essere un’occasione per coloro che cercano un acquisto garantito e che rappresenti anche un investimento sicuro per il proprio patrimonio ma anche un momento coinvolgente per coltivare la passione per l’arte o avvicinarsi per la prima volta a questo mondo.

Pordenone Antiquaria si è ormai accreditata come la più importante e ricca mostra mercato di antiquariato in Friuli Venezia Giulia e una delle più quotate in tutto il Nord-Est: gli oltre 7.000 visitatori della scorsa edizione ne attestano il successo.

Per 9 giorni i 3.000 mq dei padiglioni 8 e 9 diventeranno una grande show room per circa 60 antiquari e mercanti d’arte provenienti da tutta Italia, selezionatissimi per l’alto livello professionale e la comprovata esperienza, che offriranno al pubblico il meglio delle loro collezioni di mobili, anche per esterni, argenterie, marmi, statue lignee, dipinti, arte sacra, porcellane, tappeti orientali, arazzi, maioliche, diamanti, gioielli e tanto altro ancora.

Pordenone Antiquaria sarà un’occasione per arricchire la casa con pezzi di valore rappresentativi di periodi della storia dell’arte dal 1200, fino al 1800, o con oggetti di modernariato tipico del 1900.

Tra i prodotti di maggior pregio un dipinto di grandi dimensioni del pittore Vittore Cargnel scoperta recentemente e realizzata sul retro di una tela raffigurante un ritratto di papa Pio X.

L’opera è datata fine ‘800 e si rifà ai rari esempi dello stesso soggetto presenti uno alla Galleria d’Arte Internazionale Ca’ Pesaro di Venezia e uno nella Collezione FriulAdria.

Il clima che si respira a Pordenone Antiquaria è proprio quello più idoneo ad accogliere i visitatori: oggetti di alto valore artistico e storico, espositori qualificati e disponibili ad offrire la loro consulenza a chiunque si avvicini per chiedere informazioni o consigli, allestimenti eleganti e raffinati.

Dopo l’ottimo esordio del 2017, Pordenone Arte ritorna in 500 mq del padiglione 8 con una ventina tra gallerie e studi di singoli artisti. In esposizione opere di arte contemporanea che spaziano dalla pittura, alla grafica, dall’incisione alle innumerevoli tecniche fotografiche provenienti da tutta Italia.

Grazie all’accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e Orler Arte Network, emittente TV tematica visibile sul digitale terrestre (canale 156), Sky (canale 918) e in streaming web nel sito www.artenetwork.it, gli espositori di Pordenone Arte avranno una visibilità estremamente allargata che raggiungerà tutta Italia grazie ai reportage che saranno realizzati sull’evento.

Una proposta di comunicazione anche molto concreta perché ogni giorno dalle 21.00 alle 24.00 i prodotti degli espositori che aderiranno all’iniziativa parteciperanno alle aste televisive organizzate dalla Tv stessa e potranno essere venduti in tempo reale.

Pordenone Antiquaria e Pordenone Arte saranno aperte al pubblico ai padiglioni 8-9 del Quartiere Fieristico di Pordenone (ingresso NORD) dal 13 al 21 gennaio 2018: sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00.