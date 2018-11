Riso e Confetti, 20 anni insieme: in Fiera (1-4 novembre)

Condividi:





PORDENONE – Riso e Confetti, il salone degli sposi e delle cerimonie in programma alla Fiera di Pordenone dall’1 al 4 novembre 2018 compie 20 anni e si conferma la fiera di settore più longeva del Nordest. Per celebrare questo importante anniversario gli organizzatori hanno in serbo molte soprese.

Ingresso gratuito a tutti coloro che si registreranno nel sito web www.risoeconfetti.it entro il 31 ottobre: un omaggio per festeggiare con i visitatori le “nozze di porcellana” della manifestazione e garantire alle aziende presenti un pubblico ancora più numeroso e qualificato.

Nuovi eventi: un ricco programma di iniziative tra sfilate, show cooking, happy hour, fuochi d’artificio trasformerà Riso e Confetti in un’esperienza coinvolgente ed emozionante per i visitatori che potranno così vedere all’opera i potenziali fornitori del proprio matrimonio.

Tra le iniziative più attese in programma ci sono le due sfilate organizzate da Confartigianato Pordenone e che avranno come protagonisti alcuni dei loro associati: domenica 4 novembre alle ore 15.30 e alle ore 17.00 Area Eventi del padiglione 9. CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA è presente a Riso e Confetti con un’area di 150 mq ospita 9 azienda tra fotografi, orafi, atelier e c’è anche una falegnameria di design, e un produttore di calzature e accessori su misura.

La serata degli Oscar: Il 3 novembre a Riso e Confetti si terrà la consegna degli Oscar del Matrimonio agli espositori che hannno organizzato l’evento più bello e lo hanno immortalato in una foto particolarmente suggestiva. C’è tempo per votare nella pagina Facebook FieraRisoConfettiPordenone fino al 31 ottobre.

La manifestazione, evento di rilevanza extra regionale, conta oltre 90 espositori. Sono presenti a Riso e Confetti tutti i migliori professionisti della ristorazione del Friuli e del Veneto Orientale, storiche ville venete, ristoranti stellati, negozi specializzati in “liste nozze” e bomboniere, agenzie di spettacoli con idee per intrattenere gli ospiti e di viaggi ma protagonista assoluto del Salone resta anche quest’anno l’abbigliamento da cerimonia che realizza il sogno di ogni sposa di apparire irresistibile nel giorno del sì ma anche quello degli invitati che qui possono trovare l’outfit adatto.

Riso & Confetti 2018 sarà aperta al pubblico all’ingresso nord della Fiera di Pordenone dall’1 al 4 novembre con i seguenti orari: 1 e 4 novembre dalle 10 alle 19, 2 e 3 novembre dalle 14 alle 19. Informazioni al portale www.risoeconfetti.it