Rugby, Codroipo capoluogo regionale della pallovale in rosa

CODROIPO – Si concretizza il progetto che ad inizio stagione aveva riunito diverse società del Friuli Venezia Giulia con l’obbiettivo di creare una compagine regionale femminile Under 14.

Domenica 18 dicembre il campo di via Sedegliano a Goricizza ospiterà il primo concentramento femminile per le categorie Under 14 e 16, organizzato dall’OverBugLine Rugby Codroipo. La società del Medio Friuli, anche in virtù della sua posizione baricentrica, è diventata l’epicentro del movimento femminile friulgiuliano. Qui si ritrovano il martedì e il venerdì (dalle 17.30 alle 19), per allenarsi assieme, le ragazze di Codroipo, Pasian di Prato, Udine, Rep Trieste, Gemona, Azzano Decimo e Monfalcone.

Queste stesse atlete faranno gli onori di casa domenica (con inizio alle ore 11) ospitando le coetanee di Alpago, Villorba, Benetton Treviso, Oderzo, Montebelluna e Portogruaro.

Nel frattempo è iniziato il mese di novembre e con esso l’ormai tradizionale “Movember”, la campagna mondiale nata con l’obbiettivo di sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sugli effetti del cancro alla prostata, nonché di raccogliere fondi a sostegno della ricerca di terapie contro questa patologia. Il mondo del rugby a tutti i livelli e a tutte le latitudini ha aderito compatto fin dagli inizi a questa campagna e l’OverBugLine Rugby Codroipo non fa eccezione. Per ricordare che siamo nel periodo di “Movember” i rugbysti si fanno crescere i baffi ed i piccoli atleti della società granata si dipingono con il pennarello dei baffetti posticci. Ma aldilà di questa simpatica nota di colore, l’adesione alla campagna si estrinsecherà anche in una raccolta di fondi, che avrà il suo festoso epilogo venerdì 30 novembre al Bar “Al Girasole” di Codroipo, dove, nel corso di un party a tema, sarà possibile fare un’offerta a favore del Cro di Aviano.

(Nella foto: il “dream team” regionale che gioca con la maglia dell’OverBugLine Codroipo)