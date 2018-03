Teleassistenza domiciliare “Sicuri a casa”

Condividi:





PORDENONE – La Teleassistenza domiciliare è un servizio attivo in Friuli Venezia Giulia dal 1994 grazie alla legge regionale 26/1996.

Il servizio consente di assicurare il più possibile la permanenza a domicilio delle persone anziane o fragili per altre cause, garantendo loro sicurezza nelle 24 ore, maggiore autonomia e socializzazione. In questo contesto si inseriscono anche i casi in cui persone anziane rimangano sole per diverse ore nel corso della giornata perché i familiari sono occupati al lavoro.

Gli utenti del servizio, ricorda il dott. Mauro Marin, direttore del Distretto sanitario del Noncello, ricevono una o più volte la settimana telefonate di monitoraggio e compagnia per verificare che stiano bene, per capire se ci siano eventuali bisogni/richieste e in alcuni casi su indicazioni del medico di famiglia, ricordare l’assunzione dei medicinali.

Grazie al sistema di Telesoccorso gli assistiti sono collegati alle Centrali Operative regionali 24 ore su 24. I dispositivi utilizzati per attivare eventuali allarmi sono di due tipi:

• un pulsante portatile, che può essere portato al collo o al polso, abbinato al telefono di casa

• un cellulare dotati di tasto “sos” per chi è privo di linea fissa

In caso di allarme, operatori qualificati forniscono una risposta tempestiva in base all’evento allertando familiari, vicini, medico, servizio 112. Grazie al servizio è possibile risolvere urgenze mediche, cadute accidentali, affrontare necessità personali o domestiche e trovare sostegno nei momenti di solitudine e sconforto. A Pordenone e nei comuni limitrofi è possibile anche consegnare agli operatori qualificati della Teleassistenza copia delle chiavi di casa permettendo un pronto intervento in caso di emergenza 24 ore su 24, fondamentale per le persone sole.

Attualmente la Regione ha assegnato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per la provincia di Pordenone 685 attivazioni di telesoccorso. Di queste ne sono state assegnate 615 in provincia di cui 141 nel distretto urbano del Noncello.

Ne rimangono, quindi, disponibili ancora 70. Marin,ricorda che possono essere richieste presso le sedi dei Distretti Sanitari e dei Servizi Sociali dei Comuni.

Il servizio è gratuito o con parziale contributo (€ 17,00 al mese) in base al reddito del richiedente. Gli interessati possono chiamare per informazioni il numero verde regionale 800-846079 o rivolgersi al Distretto Sanitario di competenza.

Nello specifico: il Distretto del Noncello (tel. 0434 344205), il Distretto delle Dolomiti Friulane (tel. 0427 735111), il Distretto del Sile (tel. 0434 423311), il Distretto del Tagliamento (tel. 0434 841111 e 0427 595595), il Distretto del Livenza (tel. 0434 736111).