Un bilancio sulla Rassegna ODORICO700

PORDENONE – Per promuovere la causa di canonizzazione del beato Odorico da Pordenone, nel settimo centenario del suo viaggio in Oriente iniziato nel 1318, sono state organizzate molte iniziative con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e religiose, istituti di formazione, atenei e associazioni culturali per celebrarne la figura e l’opera con appuntamenti di carattere accademico scientifico, sotto l’aspetto culturale divulgativo e scolastico e con incontri di carattere religioso.

Fra le iniziative più recenti va segnalato che da pochi giorni nella rivista Messaggero Ragazzi delle Edizioni EMP di Padova (Basilica del Santo), è uscito un fumetto in due puntate sul viaggio di Odorico in Oriente che confluirà in volume entro l’estate.

La storia è raccontata attraverso i disegni di Luca Salvagno, realizzato in esclusiva per la pubblicazione, che si possono visionare su http://areastampa.messaggerosantantonio.it/content/sul-mera-di-marzo-il-fumetto-sul-francescano-odorico-da-pordenone-il-marco-polo-col-saio.

Indirizzato in particolare ai ragazzi, il fumetto li aiuta ad accostare il viaggio di Odorico in Oriente alla breve pubblicazione, con i relativi strumenti multimediali, preparata da Monica Secco, insegnante dell’Istituto Superiore “Stringher” di Udine e dai suoi allievi.

Lo scorso marzo hanno fatto tappa a Pordenone-Torre alla scuola primaria dedicata al frate viaggiatore e successivamente si sono recati all’Istituto “Mattiussi” di via Rive Fontane dove si sta lavorando alla produzione di una carta multimediale del viaggio e ad altre iniziative che saranno presentate nel corso di un’apposita festa della scuola.

In febbraio è stato particolarmente significativo il convegno pordenonese su “Francesco e Odorico” con gli interventi dello storico Franco Cardini. Interessanti anche, al Lions Club Pordenone, l’intervento di Carlo Scaramuzza appassionato cultore che sta approfondendo le tappe mediorientali del frate e la lezione di Sergio Chiarotto all’UTE di San Vito al Tagliamento nel ciclo “La Cina vista e raccontata da viaggiatori italiani”.

In gennaio altrettanto stimolanti sono state le relazioni del sinologo cordenonese Antonio De Biasio all’Oratorio cittadino delle Grazie con Angelo Crosato che sta preparando una guida cittadina ai luoghi odoriciani e l’incontro all’Antico Hospitale di San Tomaso di Majano. A Udine nella sede AUSER si è parlato di “Un friulano alla corte del Gran Khan”, mentre a Claut il Beato Odorico e il Beato Marco sono stati protagonisti della terza domenica di Quaresima, sia in chiesa che nella sala comunale, per ricordare mons.

Annibale Giordani e per ringraziare don Matteo Pasut che ne ha rieditato la biografia odoriciana. Il 18 marzo un centinaio di pellegrini hanno visitate tre parrocchie di Pordenone (B. Odorico, B.V. delle Grazie, S. Ulderico Villanova), poi si sono recati all’Arca a Udine dove è sepolto il frate, di seguito hanno assistito alla messa quaresimale al santuario di Castelmonte ed infine hanno fatto tappa al sacrario di Caporetto per ricordare il 1918.

Questa intensa attività “promuove” altre nuove significative tappe, che con l’apporto di numerose realtà di Pordenone e del Friuli si sta preparando un intenso “vertice” già calendarizzato per settembre/ottobre.