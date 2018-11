Un Volto X Fotomodella, il Friuli Venezia Giulia difende il titolo

Condividi:





SESTO AL REGHENA – Nella bella cornice dell’Hotel Ristorante Abate Ermanno di Sesto al Reghena si è tenuta domenica 25 novembre la prima selezione in Friuli Venezia Giulia per la stagione 2018-’19 del concorso nazionale di bellezza “Un Volto X Fotomodella”. La fascia di Miss in Sylvis è andata alla 19enne veneziana Alessia Alberti, seconda si è piazzata Maria Teresa Gonzales, 22 di Manzano, terza Anastasia Efremova, 24 anni, residente a Pordenone ma di origini russe. Ottima quarta Alessia Pintilie di Azzano Decimo. Ora il concorso, promosso nel Nord Est da Cinzia Baradel e Peter Stefanutto, farà tappa giovedì 20 dicembre al ristorante “Adriatico” di Villotta di Chions, dove verrà incoronata Miss Christmas. Le finali nazionali si terranno a Fiuggi nel mese di settembre 2019. Lì si dovrà trovare l’erede di Victoria Zamfiroi, la diciottenne di Casarsa della Delizia, che detiene la fascia di Un Volto X Fotomodella Italia, con l’auspicio che il titolo rimanga in Friuli Venezia Giulia.

Alla buona riuscita della serata hanno contribuito un pool di sostenitori: Mazzolo Viaggi by Patrick di San Vito al Tagliamento, Studio Dentistico Pezzutti, L’Intimo di Francescutti Antonella di San Giovanni di Casarsa, Iris Spose di Fontanafredda, Salone Vogue di Flavia Zanella ed Anna Fogliato Make Up Artist.