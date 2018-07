Del Puppo, avanguardie scientifiche a Polcenigo

Condividi:





POLCENIGO – Con la sua tesi di laurea ha dato nuovo impulso ad una delle più gradi scoperte scientifiche degli ultimi anni, le onde gravitazionali.

Un grande traguardo per Francesca, ma soprattutto un orgoglio per Polcenigo. Si è laureata ieri in Fisica all’Università di Trieste con il massimo dei voti, 110 e lode, Francesca Del Puppo, concludendo brillantemente il suo percorso di studi.

Polcenigo può andare fiera della sua giovane concittadina anche perché Francesca – classe 1994 – conclude “in corso” gli esami con una media perfetta ed alla prima sessione di laurea disponibile. Ma non è finita qui. In tasca ha già la vittoria di un dottorato di ricerca sempre in fisica all’università di Trieste e diverse proposte da aziende specializzate in ambito tecnico.

Il titolo della tesi di laurea non lascia dubbi sulla stoffa della studentessa: “Studio delle controparti elettromagnetiche delle onde gravitazionali”. Francesca si è dedicata alle recentissime scoperte della fisica applicata, proprio le onde gravitazionali che tanto hanno fatto parlare di sé nei mesi scorsi. Inoltre fonti ben informatiche ci assicurano che il suo studio è il perno di importanti scoperte che il team di ricerca dell’ateneo triestino sta conducendo sotto la guida del prof. Francesco Longo e che saranno presto rese note.

Francesca ama da sempre la fisica ed il mondo della scienza, fin da quando frequentava il Don Bosco a Pordenone, dove dopo le medie, è stata allieva del Liceo Scientifico diplomandosi anche allora con il massimo dei voti.

Se la si interroga sui suoi risultati si schernisce e minimizza, ricordando che a lei “i conti” vengono facili e che le piace studiare. A chi se la immagina come usa sorta di “topo di laboratorio” non possiamo che dire che si sbaglia di grosso, Francesca ha sempre coltivato molti interessi dedicandosi anche all’animazione in Parrocchia e nei gruppi dell’Oratorio Don Bosco di Pordenone.

Proprio nel dedicare il proprio tempo agli altri ha anche maturato il suo sogno: diventare insegnate, ovviamente di matematica.

In una società che non sempre da immagini positive dei giovani Francesca ci rende orgogliosi come cittadini di Polcenigo perché rappresenta la voglia di fare e l’energia che la nostra gente e la nostra terra portano per il futuro.