Mattia Mantellato danza per il Rotary a Villa Pedrina

Condividi:





TIEZZO DI AZZANO DECIMO – Giovedi 2 agosto la Presidente Rotary Club Pordenone Giovanna Santin ha ospitato, nella prestigiosa settecentesca location di Villa Pedrina di Tiezzo di Azzano Decimo, il giovane ballerino Mattia Mantellato.

Il balletto moderno, offerto da solista alla attenzione dei numerosi ospiti e accompagnato da musiche scelte, ha creato una atmosfera particolarmente coinvolgente e una sentita e profonda emozione in tutti i presenti.

Il silenzio piu’ profondo e partecipato ha accompagnato tutta la performance, esploso poi in un applauso lungo e scrosciante.

Mattia Mantellato nasce a Pordenone il 30.10.1986. Consegue il diploma di ballerino professionista in danza classico-accademica e modernocontemporanea presso l’Accademia Scuola di Ballo

del Teatro alla Scala di Milano.

Lavora con il corpo di ballo scaligero in diverse produzioni e nel settembre del 2005 entra a far parte del corpo di ballo del

Teatro Nazionale di Praga. Qui interpreta i più svariati ruoli solistici del repertorio classico e contemporaneo e partecipa a numerose tournée organizzate dalla compagnia in Europa e nel mondo

(Atene, Madrid, Barcellona, Helsinki, Tampere, San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, Yantai, Istanbul, Bonn, Bratislava, Budapest).

Lavora con alcuni deipiù importanti coreografi contemporanei e rappresenta la Repubblica Ceca in diversi galà e competizioni in

Europa.

Nel 2008 interpreta il ruolo di primo ballerino nella prima del balletto Silfide/Napoli mentre nel maggio del 2010 gli viene assegnato un assolo sulle musiche di Mahler per l’apertura della giornata ceca all’EXPO di Shangai.

Da qualche anno si dedica all’insegnamento e alla coreografia forgiando uno stile del tutto particolare che racchiude in sé svariate

tecniche della danza moderno-contemporanea. Ha partecipato alla Biennale Danza 2013 di Venezia (diretta da V. Sieni) e al Mittelfest di Cividale del Friuli, creando per l’occasione una drammaturgia

coreografica sul testo del poeta ceco Macha.

Dopo essersi laureato a pieni voti con lode presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Udine (laurea triennale e magistrale), e dopo un Master in “Italiano lingua

seconda e Interculturalità”, nel settembre del 2017 vince il Concorso di dottorato in Studi Linguistici e Letterari presso la stessa Università di Udine, dove ricerca un dialogo interdisciplinare che riesca a fondere le sue passioni: la danza e le letterature dei

paesi di lingua inglese.

È stato membro del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO per il Friuli Venezia Giulia e da ottobre

2018 rivestirà la carica di “rappresentante dei dottorandi” presso gli organi istituzionali dell’ateneo friulano.