Orti in villa, le eccellenze del Fvg in mostra a Porcia

Condividi:





PORCIA – I colori, i profumi e i sapori dell’orto da toccare, conoscere e gustare nella splendida cornice di un podere seicentesco. Il 7 e 8 aprile a Porcia torna l’appuntamento “Orti in Villa”, la manifestazione – giunta alla terza edizione – che per due giorni trasformerà il parco di Villa Correr Dolfin in una grande vetrina delle eccellenze del Friuli-Venezia Giulia: a partire dalla gastronomia, ovviamente, e proseguendo con le coltivazioni biologiche delle erbe aromatiche e dei prodotti dell’orto.

Nel grazioso borgo in provincia di Pordenone sarà allestito un mercatino di qualità che proporrà ai visitatori prodotti selezionati, e verranno organizzati corsi di Orticoltura con metodo biologico e di conoscenza delle erbe officinali.

Si parlerà anche di cucina, con laboratori per adulti e bambini e sperimentazioni agroalimentari: abili chef presenteranno nuove, gustose ricette e degustazioni guidate, e non mancheranno i vini Doc selezionati da esperti sommelier; uno stand enogastronomico proporrà invece piatti e vini della tradizione locale insieme a un menù vegetariano e – dato che anche l’occhio vuole la sua parte – ci sarà spazio per le dimostrazioni di tavole apparecchiate con cura, abbellite da nuove e interessanti decorazioni.

Il tutto con il divertente sottofondo del duo di musica popolare “Ladies Nigth”, che si esibiranno accompagnate dalle note di un sax, mentre i più piccoli si potranno divertire tra laboratori, animazioni varie e uno spettacolo teatrale. Molto ricco è il programma anche sul fronte dell’intrattenimento culturale.

La zona adiacente alla Barchessa est, all’ombra di due splendide magnolie, sarà riservata alla letteratura: in un’ambientazione sobria ed elegante si potrà assistere ad un susseguirsi di brani, presentazione di libri e reading poetici.

Sarà inoltre disponibile un bus navetta che, con orario continuato, accompagnerà i visitatori alla scoperta delle bellezze del centro storico: la Pieve, la chiesa di S. Agnese e il borgo medioevale, dove sarà possibile salire in cima alla torre campanaria (solitamente non accessibile al pubblico) e alla Torre dell’Orologio. Per gli amanti delle gite nel verde, la ProPorcia metterà a disposizione delle biciclette per un affascinante percorso ambientale alla scoperta delle risorgive e dei corsi d’acqua della città.

Tutto, insomma, sarà all’insegna di un’atmosfera turistica tipicamente “slow”, in un ambiente piacevole e rilassante nel quale si fonderanno a perfezione momenti di svago, cultura e musica, eccellenze orticole ed agroalimentari, antichi riti ed esperienze tattico-sensoriali dimenticate. Non resta dunque che mettersi in viaggio!