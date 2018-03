Ospedale Maniago, inaugurato nuovo Punto prelievi

Condividi:





MANIAGO – Inaugurazione ieri, 16 marzo, del nuovo Punto Prelievi dell’Ospedale di Maniago che sarà operativo da lunedì prossimo per garantire servizi ancora più adeguati al Distretto sanitario delle Dolomiti Friulane che comprende 22 comuni dell’intero comprensorio.

Alla presenza dell’assessore alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, il direttore generale dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”, Giorgio Simon, ha evidenziato l’importanza del nuovo Punto prelievi.

“Si tratta di un passo avanti importante” –ha dichiarato il direttore generale Simon – “perché si ripristina l’ingresso principale dell’Ospedale di Maniago”. “Si sono recuperati dei locali” – ha proseguito Simon – “che fino all’anno scorso erano adibiti a deposito, e si sono attivati servizi che permettono di attuare un nuovo sistema di razionalizzazione delle attese”. “Per l’ampiezza e l’articolazione del territorio del Distretto Sanitario delle Dolomiti Friulane” – ha evidenziato ancora il direttore generale dell’AAS5 – “è di notevole vantaggio per i cittadini la possibilità di ritirare anche on line i referti”.

“Rappresenta un’altra tappa” – ha commentato Antonio Gabrielli direttore del Distretto Sanitario Dolomiti Friulane – “della trasformazione dell’ospedale di Maniago in Presidio ospedaliero per la salute, come previsto dalla riforma sanitaria regionale”. “Il percorso era già stato avviato con l’inaugurazione nei mesi scorsi della neuropsichiatria infantile del consultorio” – ha proseguito Gabrielli – “e i passi successivi saranno ora i trasferimenti della fisioterapia e del Dipartimento delle dipendenze”.

L’assessore regionale alla Salute, Telesca, ha espresso il suo plauso. “Sia dal punto di vista strutturale che organizzativo” – ha detto l’assessore – “il nuovo Punto prelievi di Maniago rappresenta l’innovazione ed è un modo per presentare la sanità moderna”.

“Si dimostra l’importante collegamento con il resto dell’Azienda, con l’hub di Pordenone” – ha proseguito l’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia – “e qui i cittadini trovano tutti quei servizi che devono essere di prossimità”. “Una struttura viva” – ha concluso l’assessore Telesca – “con operatori molto bravi che hanno avuto la capacità, oltre ai lavori strutturali, di predisporre percorsi organizzativi molto favorevoli per i cittadini”.

Soddisfazione per l’inaugurazione del nuovo Punto Prelievi dell’ospedale di Maniago è stata espressa dal sindaco, Andrea Carli, e dai colleghi di altri comuni del comprensorio.

Il nuovo Punto Prelievi dell’Ospedale di Maniago sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 15.30. Dal punto di vista di riordino funzionale, logistico ed impiantistico, il nuovo Punto Prelievi dell’Ospedale di Maniago, si articola in una decina di partizioni interne, per servizi prelievi, dialisi e guardia medica.