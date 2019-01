Polcenigo, 300mila euro da Regione per sicurezza

POLCENIGO – ll Comune di Polcenigo ha ottenuto nel corso degli incontri di concertazione per l’attribuzione di risorse per investimenti in sicurezza, 300.000 € dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

La somma permetterà di realizzare integralmente i progetto di videosorveglianza comunale che prevede un sistema integrato di 26 telecamere: 17 di tipo “dome” installate su pali e a muro su edifici pubblici, 5 di tipo fisse digitali e 4 telecamere con sistema di lettura targhe.

L’operatività integrale del sistema di videosorveglianza comunale permetterà un controllo capillare del territorio al fine di garantire una maggiore sicurezza urbana per i cittadini residenti sul territorio.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con la concertazione avviata dall’amministrazione regionali guidata da Massimiliano Fedriga che ha permesso al Comune di Polcenigo di avviare e predisporre un crono programma di opere fondamentali per lo sviluppo del territorio.”