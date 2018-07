Polcenigo, colpo grosso: tre milioni Regione per il Castello

POLCENIGO – Colpo grosso per Polcenigo. La suggestiva località pedemontana è, infatti, tra le beneficiarie dei fondi destinati dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai comuni che non hanno aderito alle UTI, per investimenti di rilevanza sovracomunale.

E dalle prime indiscrezioni raccolte da Pordenoneoggi.it, si tratterebbe di un super finanziamento (circa 3 milioni di euro) per la progettazione esecutiva del progetto vincitore del “Concorso di idee per la riqualificazione dell’area del castello e la relativa viabilità pedonale”.

Intanto, nel corso dell’incontro con l’assessore Roberti, finalizzato all’accordo di programma, il sindaco Mario Della Toffola accompagnato dal tecnico comunale arch. Piero Pilloni, ha definito l’impegno pluriennale 2018-2019-2020, che prevede già nel 2018 l’utilizzo di 55.208,75 euro per la progettazione esecutiva del progetto vincitore del progetto sopracitato.

La dotazione finanziaria per il biennio 2019-2020 verrà deliberata nel corso della seduta del Consiglio Regionale che discuterà dell’assestamento di bilancio, la prossima settimana.

Si tratterà, come anticipato, di un investimento corposo e che permetterà di realizzare pressoché integralmente il progetto di recupero del 2004.

“Un risultato epocale – commenta il sindaco Mario Della Toffola – che vedrà recuperata un’area di grandissimo valore architettino e urbanistico che darà nuovo sviluppo al Borgo di Polcenigo e alla Pedemontana pordenonese”.