Rosa dei Venti, tanti servizi per una farmacia all’avanguardia

CUSANO DI ZOPPOLA – E’ a completa disposizione di tutti i suoi clienti, offrendo ogni giorno servizi di altissima qualità, quali autoanalisi del sangue, esami delle urine e controllo della pressione e prenotazioni Cup.

Si tratta della nuova farmacia Rosa dei Venti, gestita dalle dottoresse Rossana Chiaradia e Cristina Battistella.

Nella farmacia, collocata a Cusano di Zoppola, in via Montello 23/25 si possono trovare, oltre ai numerosi farmaci tradizionali, anche prodotti di dermocosmesi delle migliori marche, prodotti omeopatici e fitoterapici, articoli per l’infanzia ed elettromedicali.

Un locale spazioso e accogliente, con ampio parcheggio interno ed esterno, dove le farmaciste, esperte e disponibili, mettono a disposizione la loro competenza per consigliare corretti comportamenti nell’uso dei farmaci e di prodotti naturali per mantenere o raggiungere uno stato di benessere psicofisico.

Nell’attività pordenonese sarà possibile trovare qualsiasi tipo di prodotto per la salute, per l’igiene personale e per il benessere dei bambini.

Inoltre, essendo anche una farmacia veterinaria, dispone di un vasto assortimento di farmaci medicali veterinari e tanti altri prodotti per tutelare le condizioni di salute degli animali.

La farmacia, infine, organizza eventi a tema che spaziano dalla bellezza all’informazione per il mantenimento di un buono stato di salute.