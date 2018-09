Staffetta Tre Torri a San Vito sabato 6 ottobre

Condividi:





SAN VITO AL TAGLIAMENTO – “Staffetta Tre Torri” è la Staffetta 6x1ora (Manifestazione podistica non competitiva) organizzata dall’Associazione “La Partita da Vincere” con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Vito al Tagliamento (Assessorato allo Sport) e con la collaborazione dell’Asd Atletica Fiamme Cremisi, della Pro San Vito e dell’Asd Pinna Sub.

La seconda edizione della manifestazione si svolgerà a San Vito al Tagliamento sabato 6 ottobre 2018 con inizio alle ore 14, su un percorso di 900 metri realizzato lungo le vie del centro storico, con partenza ed arrivo in Piazza del Popolo.

Tutto l’utile della manifestazione sarà devoluto dagli organizzatori al Progetto “Fai crescere un campione” ideato dall’Asd Pinna Sub in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento e finalizzato a favorire la partecipazione all’attività sportiva di giovani che, per motivi diversi, sono a rischio di esclusione sociale.

Termine delle iscrizioni: Ogni squadra che si iscrive entro il 23 settembre 2018 dovrà versare una quota di partecipazione pari a 60 euro. Se una squadra si iscrive dal 24 settembre 2018 dovrà versare una quota di partecipazione pari a 78 euro. Non si accettano iscrizioni successive al 30 settembre 2018 o comunque prive di un riscontro dell’avvenuto pagamento.

Qui di seguito il link alla pagina ufficiale dell’evento: https://www.staffettatretorri.it

Le Fiamme Cremisi sono un Mondo. E’ il Gruppo Sportivo Nazionale dei Bersaglieri aperto a tutti nato dalla intuizione del suo ideatore e Presidente Pio Langella.

La Derivazione militare nobile porta con se’ tutto il fascino ed una cultura ricca di Storia e Tradizioni. Fioriscono discipline nelle Fiamme Cremisi. Arco NordicWalking Karate Ciclismo Tiro Discipline ParaOlimpiche su tutta la penisola con Sicilia Lombardia Puglia Piemonte Marche in prima fila.

