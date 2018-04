Torneo Gallini, è Pasqua per il Porcia Under 15

PORCIA – Al torneo Gallini è Pasqua per l’S.A. Porcia under 15 di mister Stival che si regala la migliore prestazione di sempre alla manifestazione.

Nonostante un girone eliminatorio proibitivo con nazionale Romena, Imolese e Udinese, i 2003-2004 di mister Stival con due soli allenamenti alle spalle, sono cresciuti partita dopo partita e fatto onore ai propri colori chiudendo il torneo con due eccellenti vittorie su Kosice e Spilimbergo.

Il Gallini rappresenta una bella esperienza per tutti questi ragazzi e per i loro genitori. La Società ringrazia i suoi “ragazzacci” per l’eccellente torneo, i genitori per il prezioso contributo, il mister ed il suo staff nonchè tutti i collaboratori e volontari che hanno permesso questo brillante risultato.

Classifica Squadre *Regione Friuli Venezia Giulia*

1. Udinese

2. Pordenone

3. Futuro Giovani

4. Fontanafredda

*5. Porcia*

6. Spilimbergo

7. Liventina

8. Brugnera

9. Fiume Veneto

10. Cavolano

11. Cordenons

Il cammino dei giovani arancioneri:

GIRONE ELIMINATORIO:

ROMANIA-S.A. PORCIA 11-0

IMOLESE-S.A. PORCIA 7-2 (marcatori Vukajlovic, Bortolin)

UDINESE-S.A. PORCIA 4-0

OTTAVI:

S.A. PORCIA-LOK. KOSICE 4-2 (marcatori Vukajlovic, Iorio, Persichino e Danquah)

FINALINA QUARTI:

S.A. PORCIA-SPILIMBERGO 5-1 (Marcatori Vukajlovic (2), Persichini, Danquah (2))

La rosa:

allenatore: Stival Valter – dirigenti acc.ri: Formentini Giuseppe, Feltrin Umberto e Molinari Stefano

giocatori: Zanetti Loris, Baldin Kevin, Campaner Edoardo, Danquah Vincent, Feltrin Luca, Zambon Davide, Vukajlovic Alen, Fraziano Tommaso, Persichino carmine, Molinari Lorenzo, Formentini Santiago, Manuedda Lorenzo, Sedran Simone, Bortolin Tommy, Bajo Andrea, Battistuzzi Alex, Favret Riccardo, Iorio Ettore, Moras daniel.