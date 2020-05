ANGELA SONEGO VED. MAZZEGA

di 84 anni

Ne danno il triste annuncioIl figlio Francesco, la nuora Paola,le nipoti Nicole e Giorgia, la cara Elena.

I funerali si svolgeranno in forma privata in rispetto

del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

per l’emergenza del COVID-19.

Il feretro proseguirà per la cremazione.