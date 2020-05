Ne danno il triste annuncio: i figli Alessandro e Massimiliano, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 15 maggio in forma privata,

in rispetto al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it