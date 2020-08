ANTONIO TURCHETTO

di 88 anni

Ne danno il triste annuncio: la moglie Antonia,i figli Elda, Roberta, Emanuela e Gianni,i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti, le sorelle e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno Lunedì 17 Agosto alle ore 16:00

nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo dalla

propria abitazione in via Fontane n° 10, per poi trovare

sepoltura nel cimitero di Visinale.

Domenica sera alle ore 20:00 in chiesa

verrà recitato il Santo Rosario.

La famiglia ringrazia sin d’ora quanti

parteciperanno alla mesta cerimonia.