Benvenuto Bolzan

67 anni

Ne danno il triste annuncio:

la moglie Rita, il fratello Giuliano,

i nipoti Tiziano e Marzio,

i cognati, gli amici carissimi ed i parenti tutti.

I funerali laici avranno luogo Venerdì 3 Gennaio alle ore 10:30

presso la Casa degli Angeli di via Bandida nº 8 a Sacile,

dove la cara salma sarà esposta Giovedi 2 per l’intera giornata e Venerdi 3.

A seguire il feretro proseguirà per la cremazione.

La famiglia ringrazia fin d’ora quanti vorranno rendere omaggio al caro Benvenuto

con la loro presenza, un pensiero o un ricordo.

Riferimento per eventuali offerte:Associazione Paola per i tumori muscolo-scheletrici Onlus, Udine.

www.associazionepaola.it

SALVADOR

Sacile, 1° Gennaio 2020

