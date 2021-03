BIAGIO MASCARIN

di 81 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, la figlia, il genero, la nipote Giulia,il fratello, le sorelle ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Sabato 13 alle ore 10.30, partendo dall’abitazione dell’ Estinto in via Cesena Mondine N. 2, per chiesa arcipretale di Azzano Decimo.

Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Azzano Decimo.