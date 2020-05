BRUNO BRUSADIN

di 71 anni

Ne danno il triste annuncio i fratelli Giorgio, Gabriella, Renato,Gianni e Anna Maria, le cognate, i nipotied i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in forma privata in rispetto

del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

per l’emergenza del COVID-19.

Seguirà la sepoltura nel cimitero Urbano di Pordenone.

Si ringraziano quanti vorranno onorarne il ricordo.